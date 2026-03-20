Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В МИНСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ОТКРЫЛИ СОВРЕМЕННУЮ СЕНСОРНУЮ ИГРОВУЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ


13:39 20.03.2026

Компания BREMOR обустроила сенсорную игровую в 4-й городской детской клинической поликлинике Минска. Современную комнату будут использовать как для игровых занятий, так и для развития юных пациентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, сенсорная игровая будет использоваться Районным центром раннего вмешательства. Она предназначена для малышей в возрасте до 3 лет с особенностями психофизического развития, в том числе с расстройством аутистического спектра. Только за 2025 год специалисты центра провели более 4700 приемов, причем для 469 детей они были первичными.

«Открытие игровых комнат – это особенный проект для нашей компании. Ранее они были предназначены только для комфортного времяпровождения детей в больнице, однако мы видим потребность в расширении формата. Сенсорная игровая на базе клинической детской поликлиники Минска сыграет важную роль в процессе коррекционных занятий с малышами, поэтому в проекте мы постарались учесть все запросы от специалистов. Надеемся, что юные пациенты и их родители будут с радостью приходить на занятия», – рассказывает директор по маркетингу компании BREMOR Олеся Елина.

На создание и наполнение пространства ушло больше двух месяцев. Компания BREMOR за свой счет провела ремонт, обустроила комнату, закупила оборудование и поставила игровые комплексы.

Дизайн-проект игровой был создан в узнаваемом стиле: яркие цвета, удобная планировка, красочный рисунок на всю стену. Для безопасной развивающей среды продуманы мягкие конструкции, а для занятий – специализированное оборудование и игры.

«Благодаря использованию современного оборудования у нас появится больше инструментов и возможностей для оказания ранней комплексной помощи детям с особенностями психофизического развития. Именно своевременная ранняя помощь значительно снижает тяжесть нарушений развития в будущем, выступает фундаментом для формирования более сложных навыков и способствует адаптации особенных деток в обществе. Игровая от BREMOR сыграет важную роль в эффективной коррекции психоэмоционального состояния детей, развитии сенсорных, познавательных, двигательных и других функций», – отмечают в центре.

Сенсорную комнату также укомплектовали развивающими наборами и элементами для стимуляции органов чувств. Двигательные активности помогут развивать разноцветные модули для сухого бассейна, мячи различных размеров и текстур, валики с гранулами и балансиры. Для тактильной стимуляции установлены игровые комплекты с разными наполнителями и массажерами.

Ранее BREMOR создала игровые комнаты в детских учреждениях здравоохранения страны. Современные пространства появились в Брестской детской областной больнице, Социально-педагогическом центре Бреста, 3-й городской детской клинической больнице Минска и детской городской больнице в Барановичах.

BREMOR – один из крупнейших производителей продуктов питания в Восточной Европе. Входит в группу компаний SANTA. Его социальные и благотворительные проекты направлены на помощь детям, поддержку учреждений здравоохранения и образования, восстановление историко-культурных ценностей и популяризацию здорового образа жизни.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2026
валюта курс
EUR 3.4652
USD 3.0184
RUB 3.6056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4644 +0.0016
USD 3.0088 -0.0096
RUB 3.6029 -0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4760 3.4850
USD 3.0110 3.0140
RUB 3.5950 3.5990
подробнее

Конвертация в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1600
EUR/RUB 96.5000 97.0000
USD/RUB 83.6000 83.7000
подробнее
