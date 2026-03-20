ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

«САВУШКИН» ВЫПУСТИЛ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ МОЛОЧНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ «ТОП CAFE»


13:26 20.03.2026

«Савушкин» выпустил новую линейку молочных коктейлей «ТОП Cafe».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в нее вошли напитки, популярные в модных кофейнях – капучино, карамельный и арахисовый раф. Новинки уже можно найти в магазинах.

Новые коктейли отличает вкус – яркий, выраженный, насыщенный. В составе – натуральный кофе, который обеспечивает бодрость.

Линейка «ТОП Cafe» стартовала сразу с тремя напитками. Для любителей классики выпустили капучино, а поклонникам рафов предложили два десертных вкуса – карамельный и арахисовый, в меру сладкий, с приятным ореховым послевкусием.

Кофейные напитки были в линейке «Савушкина» и раньше. К весеннему сезону производитель расширил и дополнил ассортимент, создав востребованные у кофеманов вкусы.

«Современный темп жизни требует скорости с редкими передышками в уютных пространствах кафе или на летних террасах, но «ТОП Cafe» предлагает нечто большее – доступный способ замедлиться. Новинки подходят тем, кто живет в ритме большого города и ценит мобильность. Эта линейка создана для гедонистов, чья жизнь – движение, общение, впечатления, эстетика. Напиток – это маленькая ежедневная радость, кофейный ритуал», – раскрывают идею в компании «Савушкин».

Напитки разлиты в стильные и удобные упаковки по 330 граммов (это как раз объем кофейного стаканчика размера М), которые будут отлично смотреться в соцсетях.

Молочные коктейли уже отправили в магазины по всей стране. Стоимость каждого – около 3 рублей.

Линейка «ТОП Cafe» будет расширяться. Скоро производитель выпустит лимитированный вкус молочного коктейля по мотивам еще одного трендового напитка из кофейни.

ТОП – мультикатегорийный бренд, в портфеле которого глазированные сырки с начинками, широкая линейка мороженого и молочных коктейлей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2026
валюта курс
EUR 3.4652
USD 3.0184
RUB 3.6056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4644 +0.0016
USD 3.0088 -0.0096
RUB 3.6029 -0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4760 3.4850
USD 3.0110 3.0140
RUB 3.5950 3.5990
подробнее

Конвертация в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1600
EUR/RUB 96.5000 97.0000
USD/RUB 83.6000 83.7000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте