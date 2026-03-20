«Савушкин» выпустил новую линейку молочных коктейлей «ТОП Cafe».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в нее вошли напитки, популярные в модных кофейнях – капучино, карамельный и арахисовый раф. Новинки уже можно найти в магазинах.

Новые коктейли отличает вкус – яркий, выраженный, насыщенный. В составе – натуральный кофе, который обеспечивает бодрость.

Линейка «ТОП Cafe» стартовала сразу с тремя напитками. Для любителей классики выпустили капучино, а поклонникам рафов предложили два десертных вкуса – карамельный и арахисовый, в меру сладкий, с приятным ореховым послевкусием.

Кофейные напитки были в линейке «Савушкина» и раньше. К весеннему сезону производитель расширил и дополнил ассортимент, создав востребованные у кофеманов вкусы.

«Современный темп жизни требует скорости с редкими передышками в уютных пространствах кафе или на летних террасах, но «ТОП Cafe» предлагает нечто большее – доступный способ замедлиться. Новинки подходят тем, кто живет в ритме большого города и ценит мобильность. Эта линейка создана для гедонистов, чья жизнь – движение, общение, впечатления, эстетика. Напиток – это маленькая ежедневная радость, кофейный ритуал», – раскрывают идею в компании «Савушкин».

Напитки разлиты в стильные и удобные упаковки по 330 граммов (это как раз объем кофейного стаканчика размера М), которые будут отлично смотреться в соцсетях.

Молочные коктейли уже отправили в магазины по всей стране. Стоимость каждого – около 3 рублей.

Линейка «ТОП Cafe» будет расширяться. Скоро производитель выпустит лимитированный вкус молочного коктейля по мотивам еще одного трендового напитка из кофейни.

ТОП – мультикатегорийный бренд, в портфеле которого глазированные сырки с начинками, широкая линейка мороженого и молочных коктейлей.