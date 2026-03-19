Розничный товарооборот города Минска в январе – феврале 2026 г. составил 5 109,1 млн. рублей, или 101% в сопоставимых ценах к уровню января – февраля 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 98,2% розничного товарооборота города Минска, в январе – феврале 2026 г. составил 5 015,7 млн. рублей, или 101,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – феврале 2026 г. составил 16 141,4 млн. рублей, или 101,9% в сопоставимых ценах к уровню января – февраля 2025 г.

Товарооборот общественного питания в январе – феврале 2026 г. составил 522,1 млн. рублей, или 97,2% в сопоставимых ценах к уровню января – февраля 2025 г.