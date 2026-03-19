20.03.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1%
13:13 20.03.2026
Розничный товарооборот города Минска в январе – феврале 2026 г. составил 5 109,1 млн. рублей, или 101% в сопоставимых ценах к уровню января – февраля 2025 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 98,2% розничного товарооборота города Минска, в январе – феврале 2026 г. составил 5 015,7 млн. рублей, или 101,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе – феврале 2026 г. составил 16 141,4 млн. рублей, или 101,9% в сопоставимых ценах к уровню января – февраля 2025 г.
Товарооборот общественного питания в январе – феврале 2026 г. составил 522,1 млн. рублей, или 97,2% в сопоставимых ценах к уровню января – февраля 2025 г.
