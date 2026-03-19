20.03.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ГРОДНЕНСКАЯ ТАМОЖНЯ ПРЕСЕКЛА НЕЗАКОННУЮ ПЕРЕВОЗКУ ПАРТИИ ТОВАРОВ НА СУММУ БОЛЕЕ 700 ТЫС. РУБЛЕЙ
13:09 20.03.2026
Гродненская региональная таможня пресекла попытку незаконной транспортировки крупной партии товаров народного потребления. Факт правонарушения выявили сотрудники оперативного подразделения в ходе проведения специальных мероприятий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, в поле зрения таможенников попал микроавтобус Mercedes с прицепом, в котором находилось более 16 тысяч единиц различных изделий: одежда, косметика, пищевые добавки, а также электронные сигареты и жидкости для них. При проверке выяснилось, что у водителя, представлявшего коммерческую организацию, полностью отсутствовали необходимые сопроводительные документы на груз.
Общая стоимость незаконно перемещаемой продукции составила более 700 тысяч рублей. По данному факту в отношении юридического лица уже начат административный процесс в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Теперь организации грозит штраф в размере до 30% от стоимости выявленного товара.
