ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ГРОДНЕНСКАЯ ТАМОЖНЯ ПРЕСЕКЛА НЕЗАКОННУЮ ПЕРЕВОЗКУ ПАРТИИ ТОВАРОВ НА СУММУ БОЛЕЕ 700 ТЫС. РУБЛЕЙ


13:09 20.03.2026

Гродненская региональная таможня пресекла попытку незаконной транспортировки крупной партии товаров народного потребления. Факт правонарушения выявили сотрудники оперативного подразделения в ходе проведения специальных мероприятий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, в поле зрения таможенников попал микроавтобус Mercedes с прицепом, в котором находилось более 16 тысяч единиц различных изделий: одежда, косметика, пищевые добавки, а также электронные сигареты и жидкости для них. При проверке выяснилось, что у водителя, представлявшего коммерческую организацию, полностью отсутствовали необходимые сопроводительные документы на груз.

Общая стоимость незаконно перемещаемой продукции составила более 700 тысяч рублей. По данному факту в отношении юридического лица уже начат административный процесс в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Теперь организации грозит штраф в размере до 30% от стоимости выявленного товара.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2026
валюта курс
EUR 3.4652
USD 3.0184
RUB 3.6056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4628 +0.0164
USD 3.0184 +0.0238
RUB 3.6056 -0.0402
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4800 3.4850
USD 3.0110 3.0140
RUB 3.5920 3.5990
подробнее

Конвертация в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1600
EUR/RUB 96.7000 97.0000
USD/RUB 83.7000 83.8000
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте