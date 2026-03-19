Экономика РБ

ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ВЫРОС НА 0,7%

11:53 20.03.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) города Минска в январе-феврале 2026 года в текущих ценах составил 14,5 млрд. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 0,7% к уровню января-февраля 2025 г.