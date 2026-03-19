20.03.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БЕЛАВИА ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫЛА ПЕРВЫЙ РЕГУЛЯРНЫЙ РЕЙС ВО ВЬЕТНАМ


11:47 20.03.2026

Авиакомпания «Белавиа» официально открыла прямое регулярное сообщение с Вьетнамом. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.

Запуск нового направления прошел в праздничной обстановке, превратив регистрацию на рейс в яркое событие для пассажиров.

Присутствовавшие на открытии почетные гости отметили важность нового маршрута для укрепления туристических и деловых связей между странами, пожелав пассажирам мягкой посадки и незабываемых впечатлений от отдыха.

Теперь белорусы могут летать в Юго-Восточную Азию без пересадок, что значительно упрощает логистику для любителей экзотических путешествий.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2026
валюта курс
EUR 3.4652
USD 3.0184
RUB 3.6056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4628 +0.0164
USD 3.0184 +0.0238
RUB 3.6056 -0.0402
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4800 3.4850
USD 3.0110 3.0140
RUB 3.5920 3.5990
подробнее

Конвертация в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1600
EUR/RUB 96.7000 97.0000
USD/RUB 83.7000 83.8000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
