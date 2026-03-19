Экономика РБ
БЕЛАВИА ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫЛА ПЕРВЫЙ РЕГУЛЯРНЫЙ РЕЙС ВО ВЬЕТНАМ
11:47 20.03.2026
Авиакомпания «Белавиа» официально открыла прямое регулярное сообщение с Вьетнамом. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.
Запуск нового направления прошел в праздничной обстановке, превратив регистрацию на рейс в яркое событие для пассажиров.
Присутствовавшие на открытии почетные гости отметили важность нового маршрута для укрепления туристических и деловых связей между странами, пожелав пассажирам мягкой посадки и незабываемых впечатлений от отдыха.
Теперь белорусы могут летать в Юго-Восточную Азию без пересадок, что значительно упрощает логистику для любителей экзотических путешествий.
