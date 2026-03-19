МТЗ И БНТУ АКТИВИЗИРУЮТ РАБОТУ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ МАРКЕТИНГА


10:59 20.03.2026

Минский тракторный завод и Белорусский национальный технический университет обновили соглашение о взаимодействии в рамках подготовки студентов по специальности «Маркетинг». Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по маркетингу — маркетинг-директор Александр Казакевич.

«На базе нашего предприятия довольно давно существует профильная кафедра «Маркетинг». В этом году мы обновили соглашение с БНТУ и планируем активнее сотрудничать в рамках учебной программы по подготовке специалистов в этой сфере. Это и встречи со студентами разных курсов, и проведение на базе нашего предприятия занятий, научно-практических семинаров, где на примере деятельности МТЗ будут рассматривать различные вопросы, касающиеся маркетинга и продаж. Наша главная задача – заинтересовать студентов, показать, что знания, которые они получают в университете, могут найти практическое применение на нашем предприятии. Мы также рассчитываем, что в будущем многие молодые люди захотят прийти работать на МТЗ», — отметил Александр Казакевич.

На этой неделе заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по маркетингу — маркетинг-директор провел встречу со студентами 1-го курса БНТУ по специальности «Маркетинг». Во время мероприятия молодые люди узнали, как выстроена маркетинговая стратегия предприятия. После встречи для них была организована экскурсия по заводу.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2026
валюта курс
EUR 3.4652
USD 3.0184
RUB 3.6056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4628 +0.0164
USD 3.0184 +0.0238
RUB 3.6056 -0.0402
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4850 3.5100
USD 3.0300 3.0500
RUB 3.5600 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1520 1.1560
EUR/RUB 97.0000 99.0001
USD/RUB 85.0000 85.9993
подробнее
