Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
МТЗ И БНТУ АКТИВИЗИРУЮТ РАБОТУ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ МАРКЕТИНГА
10:59 20.03.2026
Минский тракторный завод и Белорусский национальный технический университет обновили соглашение о взаимодействии в рамках подготовки студентов по специальности «Маркетинг». Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по маркетингу — маркетинг-директор Александр Казакевич.
«На базе нашего предприятия довольно давно существует профильная кафедра «Маркетинг». В этом году мы обновили соглашение с БНТУ и планируем активнее сотрудничать в рамках учебной программы по подготовке специалистов в этой сфере. Это и встречи со студентами разных курсов, и проведение на базе нашего предприятия занятий, научно-практических семинаров, где на примере деятельности МТЗ будут рассматривать различные вопросы, касающиеся маркетинга и продаж. Наша главная задача – заинтересовать студентов, показать, что знания, которые они получают в университете, могут найти практическое применение на нашем предприятии. Мы также рассчитываем, что в будущем многие молодые люди захотят прийти работать на МТЗ», — отметил Александр Казакевич.
На этой неделе заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по маркетингу — маркетинг-директор провел встречу со студентами 1-го курса БНТУ по специальности «Маркетинг». Во время мероприятия молодые люди узнали, как выстроена маркетинговая стратегия предприятия. После встречи для них была организована экскурсия по заводу.
