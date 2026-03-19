ЧЕБОТАРЬ: ПОСТОЯННО РАСШИРЯЕМ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНАХ


10:33 20.03.2026

Постоянно расширяем инструменты поддержки производственного бизнеса в регионах. Об этом заявил 19 марта 2026 г. министр экономики Юрий Чеботарь во время своей рабочей поездки в Витебскую область, сообщает пресс-служба экономического ведомтсва.

На площадке Бешенковичского райисполкома руководитель Министерства ведомства провёл встречу с представителями делового сообщества района. В числе участников и те, к слову, кто уже масштабировал свое дело, используя упрощенный механизм перехода из ИП в юрлицо. Министр обсудил с предпринимателями интересующие их вопросы, выслушал предложения, а также рассказал о существующих механизмах поддержки бизнеса.

«Мы системно работаем над расширением инструментов поддержки МСП. С начала года под общим зонтичным продуктом «Региональная инициатива» действует ряд кредитных программ, призванных помочь в реализации перспективных бизнес-идей. Через доверительную площадку Белорусского фонда поддержки предпринимателей можно подобрать оптимальные для своего проекта варианты доступа к финансированию», – отметил Юрий Чеботарь.

Рабочий день министра продолжился встречей с трудовым коллективом НПП ООО «Белкотломаш». Компания активно наращивает объемы производства, расширяет ассортимент за счет инновационной импортозамещающей продукции, постоянно инвестирует в модернизацию и техническое перевооружение производственных участков.

«Производственные инициативы в регионах, предусматривающие внедрение собственных перспективных разработок, получат максимальное содействие и поддержку со стороны государства», – подчеркнул Юрий Чеботарь.

Рабочий визит главы экономического ведомства в Витебскую область завершился в Чашникском районе посещением Лукомльского консервного завода. Предприятием в рамках инициативы «Один район-один проект» реализован инвестпроект по производству рыбной продукции.

«Наша цель – мотивировать бизнес не останавливаться в своем развитии, увереннее генерировать новые перспективные проекты, расти, увеличивая свой вклад в экономику региона и страны», – акцентировал Юрий Чеботарь.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2026
валюта курс
EUR 3.4652
USD 3.0184
RUB 3.6056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4628 +0.0164
USD 3.0184 +0.0238
RUB 3.6056 -0.0402
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4850 3.5100
USD 3.0300 3.0500
RUB 3.5600 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1520 1.1560
EUR/RUB 97.0000 99.0001
USD/RUB 85.0000 85.9993
подробнее
