Постоянно расширяем инструменты поддержки производственного бизнеса в регионах. Об этом заявил 19 марта 2026 г. министр экономики Юрий Чеботарь во время своей рабочей поездки в Витебскую область, сообщает пресс-служба экономического ведомтсва.

На площадке Бешенковичского райисполкома руководитель Министерства ведомства провёл встречу с представителями делового сообщества района. В числе участников и те, к слову, кто уже масштабировал свое дело, используя упрощенный механизм перехода из ИП в юрлицо. Министр обсудил с предпринимателями интересующие их вопросы, выслушал предложения, а также рассказал о существующих механизмах поддержки бизнеса.

«Мы системно работаем над расширением инструментов поддержки МСП. С начала года под общим зонтичным продуктом «Региональная инициатива» действует ряд кредитных программ, призванных помочь в реализации перспективных бизнес-идей. Через доверительную площадку Белорусского фонда поддержки предпринимателей можно подобрать оптимальные для своего проекта варианты доступа к финансированию», – отметил Юрий Чеботарь.

Рабочий день министра продолжился встречей с трудовым коллективом НПП ООО «Белкотломаш». Компания активно наращивает объемы производства, расширяет ассортимент за счет инновационной импортозамещающей продукции, постоянно инвестирует в модернизацию и техническое перевооружение производственных участков.

«Производственные инициативы в регионах, предусматривающие внедрение собственных перспективных разработок, получат максимальное содействие и поддержку со стороны государства», – подчеркнул Юрий Чеботарь.

Рабочий визит главы экономического ведомства в Витебскую область завершился в Чашникском районе посещением Лукомльского консервного завода. Предприятием в рамках инициативы «Один район-один проект» реализован инвестпроект по производству рыбной продукции.

«Наша цель – мотивировать бизнес не останавливаться в своем развитии, увереннее генерировать новые перспективные проекты, расти, увеличивая свой вклад в экономику региона и страны», – акцентировал Юрий Чеботарь.