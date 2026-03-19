Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
МАРТ ВЫНЕС ПРЕДПИСАНИЯ «ДОМИНОСПИЦЦА», «ДОДО ПИЦЦЕ» И ДРУГИМ СЕРВИСАМ ЗА ЛИМИТЫ ПО СУММЕ ЗАКАЗА
10:29 20.03.2026
В рамках рассмотрения обращений об установлении ООО «Доминоспицца» минимальной суммы заказа на доставку Министерством антимонопольного регулирования и торговли проведен анализ информации, размещаемой на интернет-ресурсе dominos.by, по результатам которого установлено, что продавцом определена минимальная сумма для доставки в дневное время – от 30,99 руб. и в ночное время – 34,99 руб., если сумма меньше – заказ не принимается.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, ограничение по сумме покупки, устанавливаемое продавцом, противоречит нормам законодательства о защите прав потребителей и ограничивает право потребителя на свободный выбор товара: понуждает потребителя к заказу иных товаров, которые он не планировал приобрести.
Аналогичные нарушения также выявлены в пиццериях «Додо пицца» (ООО «Пицца Стар»), «Пицца Лисицца», «Годзилла» (ООО «Лёгкий ужин»), «Донер Смайл» (ООО «МайклФуд»). В адрес субъектов вынесены предписания об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.
Работа по выявлению подобных нарушений будет продолжена как в столице, так и в регионах.
