Экономика РБ


МАРТ ВЫНЕС ПРЕДПИСАНИЯ «ДОМИНОСПИЦЦА», «ДОДО ПИЦЦЕ» И ДРУГИМ СЕРВИСАМ ЗА ЛИМИТЫ ПО СУММЕ ЗАКАЗА


10:29 20.03.2026

В рамках рассмотрения обращений об установлении ООО «Доминоспицца» минимальной суммы заказа на доставку Министерством антимонопольного регулирования и торговли проведен анализ информации, размещаемой на интернет-ресурсе dominos.by, по результатам которого установлено, что продавцом определена минимальная сумма для доставки в дневное время – от 30,99 руб. и в ночное время – 34,99 руб., если сумма меньше – заказ не принимается.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, ограничение по сумме покупки, устанавливаемое продавцом, противоречит нормам законодательства о защите прав потребителей и ограничивает право потребителя на свободный выбор товара: понуждает потребителя к заказу иных товаров, которые он не планировал приобрести.

Аналогичные нарушения также выявлены в пиццериях «Додо пицца» (ООО «Пицца Стар»), «Пицца Лисицца», «Годзилла» (ООО «Лёгкий ужин»), «Донер Смайл» (ООО «МайклФуд»). В адрес субъектов вынесены предписания об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.

Работа по выявлению подобных нарушений будет продолжена как в столице, так и в регионах.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2026
валюта курс
EUR 3.4652
USD 3.0184
RUB 3.6056
Итоги торгов на БВФБ
на 19.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4628 +0.0164
USD 3.0184 +0.0238
RUB 3.6056 -0.0402
Курсы в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4850 3.5100
USD 3.0300 3.0500
RUB 3.5600 3.5900
Конвертация в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1520 1.1560
EUR/RUB 97.0000 99.0001
USD/RUB 85.0000 85.9993
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
