20.03.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

В БЕЛАРУСИ ОБНОВИЛИ ПРАВИЛА РАБОТЫ ПРИЕМНЫХ КОМИССИЙ ВУЗОВ


09:08 20.03.2026

В Беларуси скорректировано Положение о приемной комиссии учреждения высшего образования по приему лиц для получения высшего образования. Это предусмотрено постановлением Министерства образования от 3 марта 2026 г. № 60.

Как сообщает Национальный правовой портал со ссылкой на пресс-службу Минобразования, правовой акт направлен на обеспечение равных и справедливых условий для оценки результатов сдачи внутренних вступительных испытаний абитуриентами, поступающими на условиях целевой подготовки.

По информации ведомства, в числе нововведений:

ограничение доступа экзаменационных комиссий к персональным данным абитуриентов, сдающих внутренние вступительные испытания;

данные о ходе приема документов от абитуриентов-целевиков будут предоставляться на сайтах и информационных ресурсах учреждений высшего образования по каждому заказчику кадров, которому выделены целевые места.

Правовой акт принят в соответствии с Правилами приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 27 января 2022 г. № 23.

Постановление вступает в силу с 20 марта 2026 г.
Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2026
валюта курс
EUR 3.4652
USD 3.0184
RUB 3.6056
Итоги торгов на БВФБ
на 19.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4628 +0.0164
USD 3.0184 +0.0238
RUB 3.6056 -0.0402
Курсы в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4850 3.5100
USD 3.0300 3.0500
RUB 3.5600 3.5900
Конвертация в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1520 1.1560
EUR/RUB 97.0000 99.0001
USD/RUB 85.0000 85.9993
