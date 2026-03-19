В Беларуси скорректировано Положение о приемной комиссии учреждения высшего образования по приему лиц для получения высшего образования. Это предусмотрено постановлением Министерства образования от 3 марта 2026 г. № 60.

Как сообщает Национальный правовой портал со ссылкой на пресс-службу Минобразования, правовой акт направлен на обеспечение равных и справедливых условий для оценки результатов сдачи внутренних вступительных испытаний абитуриентами, поступающими на условиях целевой подготовки.

По информации ведомства, в числе нововведений:

ограничение доступа экзаменационных комиссий к персональным данным абитуриентов, сдающих внутренние вступительные испытания;

данные о ходе приема документов от абитуриентов-целевиков будут предоставляться на сайтах и информационных ресурсах учреждений высшего образования по каждому заказчику кадров, которому выделены целевые места.

Правовой акт принят в соответствии с Правилами приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 27 января 2022 г. № 23.

Постановление вступает в силу с 20 марта 2026 г.