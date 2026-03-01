Неизменный приоритет госпрограмм – высокое качество выполнения социальных обязательств. Об этом заявила сегодня, 19 марта 2026 г., заместитель министра экономики Мария Мажинская в ходе заседания постоянной межведомственной комиссии по государственным программам.

Как сообщает пресс-служба экономического ведомства, в повестке дня – рассмотрение отчетов о результатах реализации госпрограмм «Социальная защита», «Физическая культура и спорт», «Земельно-имущественные отношения, геодезическая и картографическая деятельность на 2021-2025 годы.

По мнению замглавы экономического ведомства, воплощение в жизнь мероприятий данных госпрограмм способствовало повышению качества жизни людей на местах.

«За пять лет расходы на социальную поддержку превысили 5,3 млрд рублей. Почти 800 млн. рублей направлено на государственную адресную социальную помощь – ежемесячные и единовременные выплаты уязвимым категориям граждан на покупку продуктов, лекарств, одежды, и так далее.

Активную роль в уходе за инвалидами и пожилыми людьми, которые физически не в силах о себе позаботиться, сыграла сеть территориальных центров социального обслуживания. В её укрепление и развитие государство также инвестировало значительные средства», – подчеркнула Мария Мажинская.

Большое внимание уделялось и популяризации здорового образа жизни.

«Без малого 30% населения Беларуси вовлечено в систематические занятия физкультурой и спортом. В 2021-2025гг. проведено более70 тыс. районных, городских спортивно-массовых мероприятий с участием свыше 6 млн. человек. В регионах построено либо реконструировано более 80 спортивных объектов», – отметила замминистра экономики.

Участие в мероприятии приняли представители Госкомимущества, Минэкономики, Минспорта, Минтруда и соцзащиты, облисполкомов и Мингорисполкома.