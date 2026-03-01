19.03.2026   
Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: НЕИЗМЕННЫЙ ПРИОРИТЕТ ГОСПРОГРАММ – ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ


16:05 19.03.2026

Неизменный приоритет госпрограмм – высокое качество выполнения социальных обязательств. Об этом заявила сегодня, 19 марта 2026 г., заместитель министра экономики Мария Мажинская в ходе заседания постоянной межведомственной комиссии по государственным программам.

Как сообщает пресс-служба экономического ведомства, в повестке дня – рассмотрение отчетов о результатах реализации госпрограмм «Социальная защита», «Физическая культура и спорт», «Земельно-имущественные отношения, геодезическая и картографическая деятельность на 2021-2025 годы.

По мнению замглавы экономического ведомства, воплощение в жизнь мероприятий данных госпрограмм способствовало повышению качества жизни людей на местах.

«За пять лет расходы на социальную поддержку превысили 5,3 млрд рублей. Почти 800 млн. рублей направлено на государственную адресную социальную помощь – ежемесячные и единовременные выплаты уязвимым категориям граждан на покупку продуктов, лекарств, одежды, и так далее.

Активную роль в уходе за инвалидами и пожилыми людьми, которые физически не в силах о себе позаботиться, сыграла сеть территориальных центров социального обслуживания. В её укрепление и развитие государство также инвестировало значительные средства», – подчеркнула Мария Мажинская.

Большое внимание уделялось и популяризации здорового образа жизни.

«Без малого 30% населения Беларуси вовлечено в систематические занятия физкультурой и спортом. В 2021-2025гг. проведено более70 тыс. районных, городских спортивно-массовых мероприятий с участием свыше 6 млн. человек. В регионах построено либо реконструировано более 80 спортивных объектов», – отметила замминистра экономики.

Участие в мероприятии приняли представители Госкомимущества, Минэкономики, Минспорта, Минтруда и соцзащиты, облисполкомов и Мингорисполкома.
Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2026
валюта курс
EUR 3.4652
USD 3.0184
RUB 3.6056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4628 +0.0164
USD 3.0184 +0.0238
RUB 3.6056 -0.0402
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4750 3.4800
USD 3.0250 3.0280
RUB 3.6120 3.6100
подробнее

Конвертация в банках
на 19.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1470 1.1520
EUR/RUB 96.2000 96.7000
USD/RUB 83.8000 84.0972
подробнее
