В Минске главбух колледжа похитила более 95 тысяч рублей. Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета установлены обстоятельства хищения путем злоупотребления служебными полномочиями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Группе по информации и связи с общественностью УСК по городу Минску, согласно материалам дела, 55-летняя главный бухгалтер одного из учреждений образования столицы на протяжении нескольких лет похищала денежные средства колледжа.

Следователи установили, что женщина, будучи наделенной организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, осуществляла руководство бухгалтерским учетом и отчетностью, в том числе отвечала за правильность оформления первичных документов, расчетов, платежных обязательств, а также проводила банковские платежи. Помимо этого, у нее имелся доступ к электронно-цифровым подписям, которые давали возможность беспрепятственно совершать любые финансовые операции.

В период с 2015 по 2023 год фигурантка, используя свое служебное положение и доступ к банковским счетам организации, систематически перечисляла денежные средства на свои личные расчетные счета. Чтобы руководство и проверяющие органы не заметили этого, бухгалтер маскировала переводы под различными выплатами: материальная помощь, премия, отпускные.

В действительности никаких приказов о выделении ей указанных средств не имелось, а поступающие на ее счета средства не фигурировали в официальных расчетных листах и ведомостях. По сути, должностное лицо вносило в официальные документы ложные сведения, не ставя в известность директора.

Проверяющие органы в ходе плановой проверки выяснили, что фигурантка совершила более 40 незаконных платежных операций. Общая сумма ущерба, причиненного учебному заведению, составила более 95 тысяч рублей.

Стоит отметить, что женщина, при совершении противоправной деятельности, действовала осторожно: суммы отдельных переводов были относительно невелики, что позволяло им теряться в общем потоке отчетности. Кроме того, занимая должность главного бухгалтера, она обладала возможностью корректировать данные и скрывать следы своих махинаций при составлении отчетных документов.

На допросе минчанка признала свою вину и подробно рассказала следователю о том, как реализовывала незаконную схему. Полученные преступным путем денежные средства она потратила на личные нужды.

Благодаря проведенной следственной работе, причиненный ущерб удалось возместить в полном объеме.

Действия должностного лица квалифицированы по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ней применена мера пресечения в виде личного поручительства.