ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.03.2026   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

В БЕЛАРУСИ ПОСТРОЯТ БОЛЕЕ 600 НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ТЕЛЯТ И ХРАНЕНИЯ ЛЬНА


14:00 19.03.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров "О строительстве объектов агропромышленного комплекса".

Как сообщает пресс-служба Правительства, документ разработан Минсельхозпродом в рамках выполнения поручений Главы государства и Правительства по строительству животноводческих помещений для перевода телят в комфортные условия для содержания и выращивания под полную потребность, а также строительству шох для хранения льнотресты.

Постановлением предусматривается определение перечней организаций и инвестиционных проектов по строительству до 1 октября 2026 года животноводческих объектов (для перевода телят в комфортные условия для содержания и выращивания планируется построить 615 животноводческих объектов (профилакториев и телятников), в том числе 528 профилакториев) и хранилищ для льнотресты (для обеспечения сохранности заготавливаемой льнотресты определены 7 льнозаводов, на которых необходимо построить хранилища общей вместимостью 23 тыс. тонн).

Строительство объектов, указанных в данных перечнях, планируется осуществлять за счет собственных средств организаций, в том числе с учетом выполнения работ хозяйственным способом, средств местных бюджетов, кредитных ресурсов с предоставлением бюджетных субсидий и иных источников, не запрещенных законодательством.

Также скорректирован перечень организаций агропромышленного комплекса, которым при реализации инвестпроектов из республиканского бюджета в 2026-2030 годах будут предоставляться субсидии для уплаты процентов по кредитам в размере ставки рефинансирования Национального банка (определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 февраля 2026 г. №80). Количество инвестиционных проектов по возведению профилакториев для телят составит 293, телятников - 5.

Устанавливается персональная ответственность за своевременный ввод в эксплуатацию животноводческих объектов для телят и хранилищ для льностресты на председателей облисполкомов, райисполкомов и руководителей субъектов, осуществляющих деятельность в области агропромышленного производства
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2026
валюта курс
EUR 3.4556
USD 2.9946
RUB 3.6458
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4464 +0.0575
USD 2.9946 +0.0351
RUB 3.6458 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4750 3.4800
USD 3.0250 3.0280
RUB 3.6120 3.6100
подробнее

Конвертация в банках
на 19.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1470 1.1520
EUR/RUB 96.2000 96.7000
USD/RUB 83.8000 84.0972
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте