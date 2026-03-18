Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров "О строительстве объектов агропромышленного комплекса".

Как сообщает пресс-служба Правительства, документ разработан Минсельхозпродом в рамках выполнения поручений Главы государства и Правительства по строительству животноводческих помещений для перевода телят в комфортные условия для содержания и выращивания под полную потребность, а также строительству шох для хранения льнотресты.

Постановлением предусматривается определение перечней организаций и инвестиционных проектов по строительству до 1 октября 2026 года животноводческих объектов (для перевода телят в комфортные условия для содержания и выращивания планируется построить 615 животноводческих объектов (профилакториев и телятников), в том числе 528 профилакториев) и хранилищ для льнотресты (для обеспечения сохранности заготавливаемой льнотресты определены 7 льнозаводов, на которых необходимо построить хранилища общей вместимостью 23 тыс. тонн).

Строительство объектов, указанных в данных перечнях, планируется осуществлять за счет собственных средств организаций, в том числе с учетом выполнения работ хозяйственным способом, средств местных бюджетов, кредитных ресурсов с предоставлением бюджетных субсидий и иных источников, не запрещенных законодательством.

Также скорректирован перечень организаций агропромышленного комплекса, которым при реализации инвестпроектов из республиканского бюджета в 2026-2030 годах будут предоставляться субсидии для уплаты процентов по кредитам в размере ставки рефинансирования Национального банка (определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 февраля 2026 г. №80). Количество инвестиционных проектов по возведению профилакториев для телят составит 293, телятников - 5.

Устанавливается персональная ответственность за своевременный ввод в эксплуатацию животноводческих объектов для телят и хранилищ для льностресты на председателей облисполкомов, райисполкомов и руководителей субъектов, осуществляющих деятельность в области агропромышленного производства