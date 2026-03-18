В январе-феврале 2026 г. организациями всех форм собственности Беларуси построено 2,9 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 343,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 107,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 31,2% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 61,7 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 142 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 41,3% от общего ввода по республике.