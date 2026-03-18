Для расширения линейки продукции и внедрения инновационных технологий на предприятии холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» ОАО «Брестмаш» введена в эксплуатацию линия для производства силиконовых профилей.

Как сообщает пресс-служба Минского автомобильного завода со ссылкой на ОАО «Брестмаш», эластичные термостойкие уплотнители, используемые для герметизации, изоляции и защиты конструкций, изготавливают на базе цеха по производству силиконовых патрубков, открытого на брестском предприятии в 2024 году в рамках утвержденного инвестиционного проекта.

Для производства используется силиконовая резиновая смесь, которая смешивается с добавками (пигментами, вулканизирующими агентами) на двухвалковом каландре, при этом в процессе смешивания добавляются пищевые и химические реагенты. Далее смесь подается в экструдер, где шнек создает давление, уплотняя и гомогенизируя материал, который затем выдавливается через фильеру нужной формы. На выходе из экструдера профиль проходит через камеру, где поверхность моментально отверждается, чтобы сохранить форму. Практически готовый профиль проходит через печь, в которой с помощью горячего воздуха происходит окончательная вулканизация силикона. На последних этапах продукция проходит контроль качества, где специалисты проверяют геометрию сечения и соответствие физико-механических свойств, маркировка и упаковка.

Отмечается, что завод может изготовить силиконовые профили практически неограниченной длины. Технология производства позволяет создавать как простые шнуры, так и П-образные, Т-образные, D-образные профили, в том числе сложные фигурные уплотнители, а также полые трубки и шнуры, которые могут соединяться в кольца.

Такая продукция применима не только в автомобилестроении для производства уплотнений багажников, стекол, дверей, люков, приборных панелей, но и во многих других сферах. К примеру, предприятие может делать уплотнители для холодильников, стиральных и посудомоечных машин, духовых шкафов. Силиконовые профили используются в промышленном оборудовании при герметизации термокамер, сушильных камер, вакуумных систем, покрасочных камер, в строительной сфере — для изоляции промышленных окон, уплотнения дверей, создания герметичных соединений в высотных зданиях, в пищевой промышленности — для уплотнения печей, расстоeчных шкафов, оборудования для пищепереработки. Возможность производства трубок и уплотнителей, требующих стерильности и устойчивости к перепадам температур заинтересует и представителей здравоохранения.