19.03.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


WILDBERRIES НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЙ СИМВОЛ БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ


12:17 19.03.2026

Белорусские пользователи Wildberries теперь могут видеть новый графический знак национальной валюты при оформлении заказов на сайте. На виртуальной витрине вместо привычных «руб.» появился символ, официально утверждённый Национальным банком страны, —

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Wildberries в Беларуси, изображение, выбранное белорусами по итогам открытого конкурса, уже используется в интерфейсе веб-версии Wildberries, а в скором времени такая возможность появится и в мобильном приложении на iOS и Android. Адаптация IT-систем маркетплейса уже позволяет автоматически отображать символ во всех карточках товаров и документах при указании стоимости в белорусских рублях.

«Мы всегда стремимся быть ближе к нашим клиентам и оперативно внедрять изменения, которые делают покупки комфортнее, — прокомментировал глава белорусского офиса Wildberries Денис Семенков. — Новый символ рубля — это не просто элемент дизайна. Это знак нашей идентичности, который выбрали сами белорусы. Для нас большая честь поддержать эту инициативу и одними из первых начать использовать его в работе. Уверен, что такое единство в деталях укрепляет доверие к платформе и подчеркивает наше уважение к родной стране и её символам».

Как отмечают представители Национального Банка Республики Беларусь, теперь, когда символ официально утверждён, его интеграция в повседневную жизнь зависит от того, как быстро он появится на ценниках, в чеках и платежных документах. Wildberries помогает этому процессу: ежедневно миллионы пользователей видят новый знак при выборе и оплате товаров, что естественным образом ускоряет процесс привыкания.

К слову, прежнее обозначение белорусского рубля — латинское Br, утверждённое ещё в 2005 году, — так и не стало по-настоящему народным. В итоге в ходу были самые разные варианты: «бел. руб.», просто «руб.» или «р.». Чтобы устранить путаницу и дать людям возможность самим определить символ своей валюты, Национальный банк впервые провёл открытый конкурс. Новый знак — выбрали сами белорусы, а в голосовании приняли участие более 22 тысяч человек.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2026
валюта курс
EUR 3.4556
USD 2.9946
RUB 3.6458
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4464 +0.0575
USD 2.9946 +0.0351
RUB 3.6458 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4750 3.4800
USD 3.0250 3.0280
RUB 3.6120 3.6100
подробнее

Конвертация в банках
на 19.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1470 1.1520
EUR/RUB 96.2000 96.7000
USD/RUB 83.8000 84.0972
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
