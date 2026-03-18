Экономика РБ
WILDBERRIES НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЙ СИМВОЛ БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ
12:17 19.03.2026
Белорусские пользователи Wildberries теперь могут видеть новый графический знак национальной валюты при оформлении заказов на сайте. На виртуальной витрине вместо привычных «руб.» появился символ, официально утверждённый Национальным банком страны, —
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Wildberries в Беларуси, изображение, выбранное белорусами по итогам открытого конкурса, уже используется в интерфейсе веб-версии Wildberries, а в скором времени такая возможность появится и в мобильном приложении на iOS и Android. Адаптация IT-систем маркетплейса уже позволяет автоматически отображать символ во всех карточках товаров и документах при указании стоимости в белорусских рублях.
«Мы всегда стремимся быть ближе к нашим клиентам и оперативно внедрять изменения, которые делают покупки комфортнее, — прокомментировал глава белорусского офиса Wildberries Денис Семенков. — Новый символ рубля — это не просто элемент дизайна. Это знак нашей идентичности, который выбрали сами белорусы. Для нас большая честь поддержать эту инициативу и одними из первых начать использовать его в работе. Уверен, что такое единство в деталях укрепляет доверие к платформе и подчеркивает наше уважение к родной стране и её символам».
Как отмечают представители Национального Банка Республики Беларусь, теперь, когда символ официально утверждён, его интеграция в повседневную жизнь зависит от того, как быстро он появится на ценниках, в чеках и платежных документах. Wildberries помогает этому процессу: ежедневно миллионы пользователей видят новый знак при выборе и оплате товаров, что естественным образом ускоряет процесс привыкания.
К слову, прежнее обозначение белорусского рубля — латинское Br, утверждённое ещё в 2005 году, — так и не стало по-настоящему народным. В итоге в ходу были самые разные варианты: «бел. руб.», просто «руб.» или «р.». Чтобы устранить путаницу и дать людям возможность самим определить символ своей валюты, Национальный банк впервые провёл открытый конкурс. Новый знак — выбрали сами белорусы, а в голосовании приняли участие более 22 тысяч человек.
