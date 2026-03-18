ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.03.2026   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ ПАРТИЮ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ АРТЕФАКТОВ


12:01 19.03.2026

24 единицы картин, статуэток, а еще двое каменных часов, бюст и настенный барельеф, незаконно перемещаемые через белорусско-польскую границу, признаны в Таможенной лаборатории культурными ценностями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, ценности были изъяты брестскими таможенниками у четырех гражданок, прибывших из Польши в пункт пропуска «Брест».

Белоруски приехали на легковом автомобиле FORD и выбрали для пересечения зеленый коридор. Еще и инспектору таможни подтвердили, что подлежащих декларированию товаров при себе не имеют.

Товары были спрятаны в транспортном средстве и личных вещах женщин.

Эксперт определил, что все направленные на исследование предметы изготовлены более 50 лет назад, соответственно, относятся к категории культурных ценностей. Их общая стоимость превышает 32 тыс. рублей.

Брестской таможней начаты административные процессы по ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь, санкцией которой предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией товаров.

Брестские таможенники в течение месяца выявили уже 11 фактов незаконного перемещения через белорусско-польскую границу предметов, представляющих культурную ценность.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2026
валюта курс
EUR 3.4556
USD 2.9946
RUB 3.6458
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4464 +0.0575
USD 2.9946 +0.0351
RUB 3.6458 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4750 3.4800
USD 3.0250 3.0280
RUB 3.6120 3.6100
подробнее

Конвертация в банках
на 19.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1470 1.1520
EUR/RUB 96.2000 96.7000
USD/RUB 83.8000 84.0972
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте