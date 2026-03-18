24 единицы картин, статуэток, а еще двое каменных часов, бюст и настенный барельеф, незаконно перемещаемые через белорусско-польскую границу, признаны в Таможенной лаборатории культурными ценностями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, ценности были изъяты брестскими таможенниками у четырех гражданок, прибывших из Польши в пункт пропуска «Брест».

Белоруски приехали на легковом автомобиле FORD и выбрали для пересечения зеленый коридор. Еще и инспектору таможни подтвердили, что подлежащих декларированию товаров при себе не имеют.

Товары были спрятаны в транспортном средстве и личных вещах женщин.

Эксперт определил, что все направленные на исследование предметы изготовлены более 50 лет назад, соответственно, относятся к категории культурных ценностей. Их общая стоимость превышает 32 тыс. рублей.

Брестской таможней начаты административные процессы по ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь, санкцией которой предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией товаров.

Брестские таможенники в течение месяца выявили уже 11 фактов незаконного перемещения через белорусско-польскую границу предметов, представляющих культурную ценность.