Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ ПАРТИЮ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ АРТЕФАКТОВ
12:01 19.03.2026
24 единицы картин, статуэток, а еще двое каменных часов, бюст и настенный барельеф, незаконно перемещаемые через белорусско-польскую границу, признаны в Таможенной лаборатории культурными ценностями.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, ценности были изъяты брестскими таможенниками у четырех гражданок, прибывших из Польши в пункт пропуска «Брест».
Белоруски приехали на легковом автомобиле FORD и выбрали для пересечения зеленый коридор. Еще и инспектору таможни подтвердили, что подлежащих декларированию товаров при себе не имеют.
Товары были спрятаны в транспортном средстве и личных вещах женщин.
Эксперт определил, что все направленные на исследование предметы изготовлены более 50 лет назад, соответственно, относятся к категории культурных ценностей. Их общая стоимость превышает 32 тыс. рублей.
Брестской таможней начаты административные процессы по ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь, санкцией которой предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией товаров.
Брестские таможенники в течение месяца выявили уже 11 фактов незаконного перемещения через белорусско-польскую границу предметов, представляющих культурную ценность.
