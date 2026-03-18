А1 делится результатами нового масштабного расширения 4G-сети для своих абонентов в Могилевской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, нынешний этап работ позволил улучшить мобильную связь и интернет для абонентов компании в Осиповичском, Могилевском, Белыничском, Быховском, Шкловском, Чаусском, Бобруйском, Кличевском, Кричевском районах.

4G предоставляет доступ к высокой скорости передачи данных, которая обеспечивает быстрый и стабильный мобильный интернет для учебы, работы, стриминга, онлайн‑игр, видеозвонков и даже для умных сервисов (IoT). Кроме того, пользователям связи четвертого поколения доступна услуга VoLTE (звонки в 4G), которая заметно улучшает качество голосовых вызовов, сокращает время установления соединения и позволяет одновременно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом.

В результате мероприятий, которые компания А1 предпринимает в партнерстве с инфраструктурным оператором beСloud, пользоваться связью четвертого поколения в сети А1 могут 99% жителей страны. Проверить покрытие сети 4G абоненты А1 могут на сайте, а оставить свои пожелания по улучшению связи – в специальной форме.