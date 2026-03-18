ООО «БелГо Корп», занимающее доминирующее положение на товарном рынке услуг по организации перевозок пассажиров автомобилями-такси на территории г. Минска и Минского района, допустило необоснованный отказ от заключения договора с ООО «Тандем Драйв» о регистрации в сервисе Яндекс Go. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Ввиду отсутствия экономического и технологического обоснования такого отказа в действиях агрегатора усмотрены признаки нарушения антимонопольного законодательства. МАРТ в целях их пресечения выдано предупреждение ООО «БелГо Корп».