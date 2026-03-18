Экономика РБ
В АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ПОСТАВЛЕНО 10 НОВЫХ САМОСВАЛОВ МАЗ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
10:18 19.03.2026
В Алтайский край поставлено 10 новых самосвалов МАЗ-551605 для перевозки инертных материалов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского автомобильного завода, техника распределена между филиалами в девяти районах региона.
Говоря о важности обновления автопарка ведущего дорожно-строительного предприятия Алтайского края, генеральный директор АО «Южное ДСУ» Сергей Разумов подчеркнул:
«В нашей работе скорость и надежность логистики играют ключевую роль. Приобретение десяти новых самосвалов — это последовательный шаг в рамках долгосрочной стратегии развития. Подобная практика обновления автопарка должна закрепиться у нас как ежегодная традиция. Это напрямую влияет на производительность труда, безопасность перевозок и, в конечном счете, на качество дорог, которые мы строим для жителей края».
Было отмечено, что появление современной техники позволит значительно оптимизировать процесс транспортировки щебня, песка и гравия — от разработки месторождений до доставки на дробильно-сортировочные фабрики и непосредственно к местам проведения дорожных работ. Ожидается, что это ускорит темпы ремонта дорог, а также повысит общий объем выполняемых подрядчиком госконтрактов.
