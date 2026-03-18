Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
НА МТЗ ПОВЫШЕНА ОПЛАТА ТРУДА ПРАКТИКАНТОВ
10:09 19.03.2026
На Минском тракторном заводе начало действовать новое Положение об оплате труда учащихся, проходящих производственную практику, главная цель которого — мотивировать молодых людей возвращаться на предприятие после завершения обучения. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал заместитель начальника управления организации труда, зарплаты и управленческих процессов Виталий Кулинич.
«Практикантам, принятым на производственную практику на МТЗ, как правило, устанавливается система оплаты труда, действующая в структурном подразделении, где будут работать учащиеся. Так, при сдельно-премиальной системе она производится за конечный результат по утвержденным сдельным расценкам, которые согласно новому Положению повышены на 30 %. При повременно-премиальной системе для практикантов, не имеющих квалификации либо со 2-м, 3-м разрядом, оплата производится по тарифной ставке 3-го разряда, увеличенной на 15 %», — пояснил Виталий Кулинич.
Кроме того, документ устанавливает минимальный уровень оплаты для практикантов. Он составляет 700 руб. при условии отработки полного месяца и соблюдения трудовой дисциплины.
