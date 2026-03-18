Экономика РБ


НА МТЗ ПОВЫШЕНА ОПЛАТА ТРУДА ПРАКТИКАНТОВ


10:09 19.03.2026

На Минском тракторном заводе начало действовать новое Положение об оплате труда учащихся, проходящих производственную практику, главная цель которого — мотивировать молодых людей возвращаться на предприятие после завершения обучения. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал заместитель начальника управления организации труда, зарплаты и управленческих процессов Виталий Кулинич.

«Практикантам, принятым на производственную практику на МТЗ, как правило, устанавливается система оплаты труда, действующая в структурном подразделении, где будут работать учащиеся. Так, при сдельно-премиальной системе она производится за конечный результат по утвержденным сдельным расценкам, которые согласно новому Положению повышены на 30 %. При повременно-премиальной системе для практикантов, не имеющих квалификации либо со 2-м, 3-м разрядом, оплата производится по тарифной ставке 3-го разряда, увеличенной на 15 %», — пояснил Виталий Кулинич.

Кроме того, документ устанавливает минимальный уровень оплаты для практикантов. Он составляет 700 руб. при условии отработки полного месяца и соблюдения трудовой дисциплины.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2026
валюта курс
EUR 3.4556
USD 2.9946
RUB 3.6458
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4464 +0.0575
USD 2.9946 +0.0351
RUB 3.6458 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4500 3.4800
USD 3.0010 3.0100
RUB 3.6200 3.6400
подробнее

Конвертация в банках
на 19.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1510 1.1590
EUR/RUB 95.0000 96.3020
USD/RUB 82.5000 83.4000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
