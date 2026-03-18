ФОРУМ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ БИЗНЕСА С ЗАДАЧЕЙ «НА ЭКСПОРТ» ПРОЙДЕТ 24 МАРТА В ВИТЕБСКЕ

10:02 19.03.2026 Форум «Искусственный интеллект для бизнеса с задачей «НА ЭКСПОРТ» пройдет 24 марта 2026 года в Витебске. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СЭЗ «Гомель Ратон», международная площадка, где представят ИИ-технологии, предложат их реализовать предприятиям-производителям товаров, работ, услуг, работающим на экспорт. 150+ участников со всех регионов Республики Беларусь, приглашенные гости из Российской Федерации. 15+ профессиональных экспертов с предложениями и готовыми решениями по заявленной теме.