Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе 2026 г. составили 107,5% к уровню января 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,5%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,4%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,1%.