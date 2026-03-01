18.03.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛИ НА 7,5%


17:04 18.03.2026

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе 2026 г. составили 107,5% к уровню января 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,5%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,4%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,1%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2026
валюта курс
EUR 3.4556
USD 2.9946
RUB 3.6458
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4464 +0.0575
USD 2.9946 +0.0351
RUB 3.6458 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4440 3.4450
USD 2.9950 2.9990
RUB 3.6310 3.6350
подробнее

Конвертация в банках
на 18.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1515 1.1555
EUR/RUB 94.7000 95.0000
USD/RUB 82.4000 82.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
