Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


IT-СФЕРА, ТРАНСПОРТ И СЕЛЬХОЗСЕКТОР СТАЛИ ГЛАВНЫМИ ДРАЙВЕРАМИ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЕ ГОДА


17:01 18.03.2026

В январе-феврале лидерами по вкладу и темпам роста ВДС стали IT-сфера, транспорт и сельское хозяйство. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Согласно ранее опубликованным данным Национального статистического комитета, по итогам двух месяцев текущего года темп роста ВВП составил 98,8 %.

Данный результат во многом обусловлен показателями промышленности: темп промпроизводства составил 96,3%, по отношению к январю снизившись на 0,3 п.п. При этом отдельные отрасли (энергетика, фармацевтика, пищевая промышленность) демонстрировали устойчивый рост.

Основными драйверами экономики в январе-феврале стали информация и связь (103,9%), транспорт (103,1%) и сельское хозяйство (102,7%).

Рост в IT-сфере связан с увеличением количества заказов на отечественное ПО и ростом численности работников.

В транспортной сфере высокую динамику демонстрирует пассажирооборот– «плюс» 11,1%. Запущены новые авиамаршруты.

Рост в сельском хозяйстве обеспечен прибавкой в производстве молока, мяса птицы, свиней и крупного рогатого скота.

Розничный товарооборот за январь – февраль увеличился на 1,6%.

Инвестиции в основной капитал в феврале по сравнению с январем 2026 г. выросли на 15,5 %, в том числе за счет роста строительно-монтажных работ на 20,2 %.

Экспорт товаров и услуг (по методологии платежного баланса) в январе 2026 г. на 14,8% выше уровня января 2025 г. Продолжился рост сотрудничества со странами «дальней дуги». Динамично растет экспорт в страны Латинской Америки (на 18,6%), Восточной, Южной и Центральной Азии (в 1,5 раза). Высокими темпами растет экспорт услуг: в январе 2026 г. – на 31,7%. Основные драйверы – транспорт, строительство и IT-услуги.

Устойчивая работа экономики позволяет обеспечивать высокий уровень зарплаты – более 2 750 рублей в январе 2026 г. Средний размер пенсии по возрасту приблизился к отметке в 980 рублей. Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 7,5%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2026
валюта курс
EUR 3.4556
USD 2.9946
RUB 3.6458
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4464 +0.0575
USD 2.9946 +0.0351
RUB 3.6458 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4440 3.4450
USD 2.9950 2.9990
RUB 3.6310 3.6350
подробнее

Конвертация в банках
на 18.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1515 1.1555
EUR/RUB 94.7000 95.0000
USD/RUB 82.4000 82.8000
подробнее
