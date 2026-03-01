18.03.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДОЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТУ О ГОТОВНОСТИ АГРАРИЕВ К СЕВУ И ПЛАНАХ ПО ЭКСПОРТУ


15:42 18.03.2026

Александр Лукашенко 18 марта заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Два основных блока вопросов в докладе Главе государства касались начала весенних полевых работ и прежде всего посевной кампании, а также продаж отечественного продовольствия на экспорт.

Президенту доложено, что к севу ранних яровых зерновых культур уже приступили в большей части страны, кроме Витебской области ввиду природно-климатических условий северного региона. Обеспечена высокая готовность техники, что позволит выполнить необходимые объемы работы в оптимальные сроки.

В ходе доклада в целом обсуждались и планы по севу других культур. Особая ставка в нынешнем сезоне делается на кукурузу. Александр Лукашенко подтвердил ранее поставленную перед аграриями задачу обеспечить валовой сбор зерна не ниже уровня прошлого года.

Что касается экспорта продовольствия, тенденции, как было доложено, в этой сфере складываются положительные. Отмечается рост к уровню 2025 года. Устойчивым спросом пользуется как молочная, так и мясная белорусская продукция. Как отметил министр, с учетом ценовой конъюнктуры на мировом рынке в нынешнем году есть все шансы прибавить к прошлогоднему рекордному уровню экспорта продовольствия.

Ведется активная работа по расширению географии экспорта. Всего на данный момент белорусское продовольствие поставляется в 117 государств мира.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2026
валюта курс
EUR 3.4556
USD 2.9946
RUB 3.6458
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4464 +0.0575
USD 2.9946 +0.0351
RUB 3.6458 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4440 3.4450
USD 2.9950 2.9990
RUB 3.6310 3.6350
подробнее

Конвертация в банках
на 18.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1515 1.1555
EUR/RUB 94.7000 95.0000
USD/RUB 82.4000 82.8000
подробнее
