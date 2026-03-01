Александр Лукашенко 18 марта заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Два основных блока вопросов в докладе Главе государства касались начала весенних полевых работ и прежде всего посевной кампании, а также продаж отечественного продовольствия на экспорт.

Президенту доложено, что к севу ранних яровых зерновых культур уже приступили в большей части страны, кроме Витебской области ввиду природно-климатических условий северного региона. Обеспечена высокая готовность техники, что позволит выполнить необходимые объемы работы в оптимальные сроки.

В ходе доклада в целом обсуждались и планы по севу других культур. Особая ставка в нынешнем сезоне делается на кукурузу. Александр Лукашенко подтвердил ранее поставленную перед аграриями задачу обеспечить валовой сбор зерна не ниже уровня прошлого года.

Что касается экспорта продовольствия, тенденции, как было доложено, в этой сфере складываются положительные. Отмечается рост к уровню 2025 года. Устойчивым спросом пользуется как молочная, так и мясная белорусская продукция. Как отметил министр, с учетом ценовой конъюнктуры на мировом рынке в нынешнем году есть все шансы прибавить к прошлогоднему рекордному уровню экспорта продовольствия.

Ведется активная работа по расширению географии экспорта. Всего на данный момент белорусское продовольствие поставляется в 117 государств мира.