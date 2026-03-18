Банк БелВЭБ объявляет о проведении рекламной акции «Ноль комиссий – больше возможностей!» и снятии комиссий за зачисление денежных средств на счета физических лиц в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, период проведения акции - с 16 марта по 18 мая 2026 года.

В течение этого периода клиенты могут получать переводы из любого банка и любым способом без дополнительных расходов. Все зачисляется мгновенно и бесплатно, будь то переводы от родных или платежи от партнеров. Неважно, идет ли речь о SWIFT, карточных переводах, мобильных приложениях или системе ЕРИП — Банк БелВЭБ берет все расходы на себя.

«Мы убираем барьеры для наших клиентов, делая банковские услуги по-настоящему доступными. Это шаг к финансовой свободе для каждого резидента», — отметили в Банке БелВЭБ.

Для участия в акции физическим лицам необходимо иметь текущий счет в белорусских рублях в Банке БелВЭБ.