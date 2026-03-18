Экономика РБ


БАНК БЕЛВЭБ НА ВРЕМЯ АКЦИИ ОТМЕНЯЕТ КОМИССИИ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗЛИЦ


14:40 18.03.2026

Банк БелВЭБ объявляет о проведении рекламной акции «Ноль комиссий – больше возможностей!» и снятии комиссий за зачисление денежных средств на счета физических лиц в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, период проведения акции - с 16 марта по 18 мая 2026 года.

В течение этого периода клиенты могут получать переводы из любого банка и любым способом без дополнительных расходов. Все зачисляется мгновенно и бесплатно, будь то переводы от родных или платежи от партнеров. Неважно, идет ли речь о SWIFT, карточных переводах, мобильных приложениях или системе ЕРИП — Банк БелВЭБ берет все расходы на себя.

«Мы убираем барьеры для наших клиентов, делая банковские услуги по-настоящему доступными. Это шаг к финансовой свободе для каждого резидента», — отметили в Банке БелВЭБ.

Для участия в акции физическим лицам необходимо иметь текущий счет в белорусских рублях в Банке БелВЭБ.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2026
валюта курс
EUR 3.4076
USD 2.9595
RUB 3.6594
Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4464 +0.0575
USD 2.9946 +0.0351
RUB 3.6458 -0.0136
Курсы в банках
на 18.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4440 3.4450
USD 2.9950 2.9990
RUB 3.6310 3.6350
Конвертация в банках
на 18.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1515 1.1555
EUR/RUB 94.7000 95.0000
USD/RUB 82.4000 82.8000
