Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: СТОЛИЦА И ОБЛАСТНЫЕ ЦЕНТРЫ СЛУЖАТ ЛОКОМОТИВОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ


12:30 18.03.2026

Столица и областные центры служат локомотивом для развития прилегающих территорий. Об этом заявила заместитель министра экономики Мария Мажинская в ходе инфострима на тему «Современные подходы к развитию регионов: от экономики до социальной инфраструктуры», который проходил 17 марта 2026 г. в Минской городской Ратуше, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Замминистра экономики рассказала о результатах социально-экономического развития регионов в прошедшем пятилетии. Среди ключевых: сокращение межрегиональной дифференциации по уровню зарплаты, укрепление производственного потенциала, активное строительство жилья и социальной инфраструктуры.

Мария Мажинская также подробно остановилась на задачах развития регионов и столицы, предусмотренных ПСЭР-2030.

«Основной упор делается на повышение конкурентоспособности, в первую очередь за счет инновационных направлений. В райцентрах и небольших населенных пунктах планируется создание новых производств и современной инфраструктуры.

Особое внимание и городам-спутникам. Речь идет о выстраивании сбалансированной системы, в которой столица и областные центры будут играть роль локомотива для развития прилегающих территорий, а города-спутники – как поддержка города-центра рабочей силой», – отметила замминистра экономики.

По словам Марии Мажинской, определены дополнительные точки роста с учетом уникальности каждого региона.

«Для Минска: в промышленности – создание наукоемких, высокотехнологичных, компактных производств в сферах машиностроения, электротранспорта, фармацевтики. В услужных секторах – выступать в роли центра высокотехнологичной и доступной медицины, кузницы квалифицированных кадров для экономики, флагмана цифровизации в масштабе всей страны. И конечно же развитие туризма с вовлечением в эту сферу всех составляющих, особенно творческих.

Для Минской области – формирование и развитие Минского промышленного пояса. В приоритете – инвестиционные проекты на основе новых технологий, а также по выпуску инновационных продуктов.

Для Брестской и Гомельской областей основной акцент сделан на развитии Припятского Полесья. Здесь планируется реализация инвестпроектов по созданию новых и модернизации действующих производств, в том числе с глубокой переработкой местных сырьевых ресурсов, а также внедрение лучших сельскохозяйственных практик.

В Витебской области – районы Витебского Поозерья, в Гродненской – Принеманский край. Они различны по своей специализации, но объединены значительным туристическим потенциалом. Поэтому в приоритете – инвестпроекты по развитию инфраструктуры туризма, общественного питания и оказанию сопутствующих услуг. А для районов Принеманского края еще и задействование потенциала развития промышленного туризма.

Продолжится развитие 7 районов юго-восточного региона Могилевской области. Здесь сохраняем ориентир на развитие промышленности, сельского хозяйства и формирование комфортной среды», – резюмировала заместитель министра экономики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2026
валюта курс
EUR 3.4076
USD 2.9595
RUB 3.6594
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3889 +0.0272
USD 2.9595 +0.0132
RUB 3.6594 -0.0115
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4440 3.4450
USD 2.9950 2.9990
RUB 3.6310 3.6350
подробнее

Конвертация в банках
на 18.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1515 1.1555
EUR/RUB 94.7000 95.0000
USD/RUB 82.4000 82.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
