18.03.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: СТОЛИЦА И ОБЛАСТНЫЕ ЦЕНТРЫ СЛУЖАТ ЛОКОМОТИВОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ
12:30 18.03.2026
Столица и областные центры служат локомотивом для развития прилегающих территорий. Об этом заявила заместитель министра экономики Мария Мажинская в ходе инфострима на тему «Современные подходы к развитию регионов: от экономики до социальной инфраструктуры», который проходил 17 марта 2026 г. в Минской городской Ратуше, сообщает пресс-служба экономического ведомства.
Замминистра экономики рассказала о результатах социально-экономического развития регионов в прошедшем пятилетии. Среди ключевых: сокращение межрегиональной дифференциации по уровню зарплаты, укрепление производственного потенциала, активное строительство жилья и социальной инфраструктуры.
Мария Мажинская также подробно остановилась на задачах развития регионов и столицы, предусмотренных ПСЭР-2030.
«Основной упор делается на повышение конкурентоспособности, в первую очередь за счет инновационных направлений. В райцентрах и небольших населенных пунктах планируется создание новых производств и современной инфраструктуры.
Особое внимание и городам-спутникам. Речь идет о выстраивании сбалансированной системы, в которой столица и областные центры будут играть роль локомотива для развития прилегающих территорий, а города-спутники – как поддержка города-центра рабочей силой», – отметила замминистра экономики.
По словам Марии Мажинской, определены дополнительные точки роста с учетом уникальности каждого региона.
«Для Минска: в промышленности – создание наукоемких, высокотехнологичных, компактных производств в сферах машиностроения, электротранспорта, фармацевтики. В услужных секторах – выступать в роли центра высокотехнологичной и доступной медицины, кузницы квалифицированных кадров для экономики, флагмана цифровизации в масштабе всей страны. И конечно же развитие туризма с вовлечением в эту сферу всех составляющих, особенно творческих.
Для Минской области – формирование и развитие Минского промышленного пояса. В приоритете – инвестиционные проекты на основе новых технологий, а также по выпуску инновационных продуктов.
Для Брестской и Гомельской областей основной акцент сделан на развитии Припятского Полесья. Здесь планируется реализация инвестпроектов по созданию новых и модернизации действующих производств, в том числе с глубокой переработкой местных сырьевых ресурсов, а также внедрение лучших сельскохозяйственных практик.
В Витебской области – районы Витебского Поозерья, в Гродненской – Принеманский край. Они различны по своей специализации, но объединены значительным туристическим потенциалом. Поэтому в приоритете – инвестпроекты по развитию инфраструктуры туризма, общественного питания и оказанию сопутствующих услуг. А для районов Принеманского края еще и задействование потенциала развития промышленного туризма.
Продолжится развитие 7 районов юго-восточного региона Могилевской области. Здесь сохраняем ориентир на развитие промышленности, сельского хозяйства и формирование комфортной среды», – резюмировала заместитель министра экономики.
