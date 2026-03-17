Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предписание в адрес ООО «АмантисМед» из-за распространения ненадлежащей рекламы лекарственного средства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, поводом для разбирательства послужило несоответствие рекламных обещаний реальным характеристикам препарата.

В ходе проверки выяснилось, что реклама позиционировала средство «Витавирин» как универсальное средство для профилактики и лечения любых видов гриппа и ОРВИ. Однако, согласно официальной инструкции, спектр действия препарата ограничен только двумя видами гриппа и тремя типами острых респираторных вирусных инфекций.

На основании выявленных расхождений антимонопольное ведомство обязало субъект устранить нарушение законодательства. МАРТ напоминает, что любая реклама медикаментов должна строго соответствовать сведениям, утвержденным в инструкции по медицинскому применению.