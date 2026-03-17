Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
КИТАЙ ВЫДЕЛИТ $2 МЛН. НА ПОСТАВКУ МЕДОБОРУДОВАНИЯ В МОЗЫРЬ
10:49 18.03.2026
Правительство одобрило проект международной технической помощи «Повышение качества и доступности медицинской помощи населению, проживающему на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС». Соответствующее Постановление Совмина Беларуси от 17 марта 2026 г. №125 "Об одобрении проекта международной технической помощи" подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.
Как сообщает пресс-служба Правительства, проект финансируется Правительством Китайской Народной Республики в объеме $2 млн. Административное управление проектом будет обеспечено Программой развития ООН в Республике Беларусь.
В рамках проекта планируется поставка оборудования и изделий медицинского назначения для межрайонного центра специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, созданного на базе УЗ "Мозырская центральная городская поликлиника", а также проведение мероприятий по повышению уровня информированности населения по вопросам укрепления здоровья.
