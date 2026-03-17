Экономика РБ


ДИСЦИПЛИНА, ТЕХНОЛОГИИ, РАБОТА С РЫНКАМИ: КАРАНКЕВИЧ ПОСТАВИЛ БЕЛЛЕГПРОМУ ЗАДАЧИ НА 2026 ГОД


10:37 18.03.2026

Заседание совета концерна «Беллегпром» прошло сегодня в Бобруйске. Были рассмотрены итоги работы за 2025 год, планы и перспективы в работе предприятий концерна в текущем году, сообщает пресс-служба Правительства.

Как отметил в начале заседания совета Заместитель Премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич, в 2025 году предприятиям концерна была оказана существенная поддержка со стороны государства, однако ситуация в отрасли остается непростой. При этом, ряд предприятий концерна показали положительный результат.

Задачи перед концерном на этот год стоят серьезные. В первую очередь - насыщение отечественного рынка. Среди перспективных направлений поставок продукции белорусских производителей - страны дальней дуги. И тут необходимо усилить работу, ведь это напрямую влияет на загрузку предприятий, увеличение объемов реализации.

Также обращено внимание руководителей на исполнительскую дисциплин
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2026
валюта курс
EUR 3.4076
USD 2.9595
RUB 3.6594
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3889 +0.0272
USD 2.9595 +0.0132
RUB 3.6594 -0.0115
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4220 3.4350
USD 2.9730 2.9800
RUB 3.6350 3.6440
подробнее

Конвертация в банках
на 18.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1515 1.1555
EUR/RUB 93.1000 94.6000
USD/RUB 81.5000 82.2000
подробнее
