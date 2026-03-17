Заседание совета концерна «Беллегпром» прошло сегодня в Бобруйске. Были рассмотрены итоги работы за 2025 год, планы и перспективы в работе предприятий концерна в текущем году, сообщает пресс-служба Правительства.

Как отметил в начале заседания совета Заместитель Премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич, в 2025 году предприятиям концерна была оказана существенная поддержка со стороны государства, однако ситуация в отрасли остается непростой. При этом, ряд предприятий концерна показали положительный результат.

Задачи перед концерном на этот год стоят серьезные. В первую очередь - насыщение отечественного рынка. Среди перспективных направлений поставок продукции белорусских производителей - страны дальней дуги. И тут необходимо усилить работу, ведь это напрямую влияет на загрузку предприятий, увеличение объемов реализации.

Также обращено внимание руководителей на исполнительскую дисциплин