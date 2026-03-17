По данным исследования Positive Technologies, СНГ признан наиболее пострадавшим от киберугроз регионом планеты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Positive Technologies, в 2025 году эксперты зафиксировали здесь активность 123 киберпреступных группировок. Наибольшее число кибератак в регионе было направлено на три страны: Россию (46%), Беларусь (11%) и Казахстан (8%). Основные мотивы злоумышленников — кража данных, промышленный шпионаж, саботаж и финансовая выгода. Киберпреступники активно применяли искусственный интеллект в атаках, а также нестандартные инструменты для создания фишинговых кампаний и дипфейков.

Эксперты связывают это с региональными геополитическими процессами, масштабом экономической деятельности и численностью населения. Чаще всего СНГ атаковали APT-группировки; на долю хактивистов пришлось всего 19% атак в регионе. Такое распределение связано с тем, что политически мотивированные злоумышленники зачастую либо подчиняются прогосударственным группам, либо вытесняются ими, выполняя роль посредников.

Всего в 2025 году на территории СНГ эксперты Positive Technologies отслеживали деятельность 123 киберпреступных групп. Активнее всего действовали Rare Werewolf, Lifting Zmiy, PhantomCore, Cyber Partisans, Silent Crow и TA558. Их главными целями стали промышленные предприятия, правительственные учреждения и финансовые организации: на эти сферы пришлось почти 50% всех атак. При этом промышленность атаковало большинство активных группировок. Последствия подобных киберпреступлений принимали разные формы: от крупных утечек конфиденциальных данных до прямого вывода из строя объектов инфраструктуры.

Фишинг и эксплуатация уязвимостей в публично доступных приложениях оставались в 2025 году главными векторами проникновения во всех регионах мира. При этом злоумышленники активно внедряли искусственный интеллект как для создания более убедительного фишинга, так и для написания вредоносного кода. Например, группировка Rare Werewolf применяла собственные вредоносные модули, разработанные с помощью ИИ, в атаках на предприятия авиационной и радиопромышленности. Потенциальный ущерб от таких атак включает не только кражу данных, но и незаметное использование вычислительных мощностей предприятий для добычи криптовалюты. Киберпреступная группа Goffee также применяла нейросети в атаках на российские оборонные компании.

«Для обхода сигнатурных средств защиты, широко распространенных в регионе, злоумышленники маскировали вредоносное ПО под легитимные файлы и популярные расширения, обфусцировали код и применяли автозагрузку через реестр или планировщик задач. Для выполнения вредоносных скриптов в основном использовались интерпретаторы командной строки. Некоторые группировки также адаптировали вредоносы для проверки среды выполнения, снижая риск их запуска в песочницах. Эти данные показывают: квалификация атакующих повышается, а значит, и подходы к защите нуждаются в системном пересмотре. Для минимизации рисков целевых атак необходимо проактивно анализировать угрозы, проводить реалистичные тестирования и обучение команд», — отмечает Артем Белей, старший аналитик группы международной аналитики Positive Technologies.

Эксперты ожидают, что в 2026 году высокая активность APT-группировок и хактивистов в регионе сохранится. Даже при возможной заморозке текущих конфликтов атакующие сосредоточатся на промышленном шпионаже и получении разведывательной информации. Киберпреступники будут активно использовать огромное количество уже скомпрометированных учетных данных в новых попытках получить несанкционированный доступ. Кроме того, запланированные на 2026 год в странах СНГ масштабные мероприятия могут расширить поверхность атаки.

На этом фоне рынок кибербезопасности в СНГ продолжит активно расти. По прогнозам, с 2024 по 2029 год его объем будет увеличиваться в среднем на 5,97% ежегодно и достигнет к 2029 году 5,52 млрд долларов.