Импорт гибридов юрлицами в Беларусь за год рухнул в 50 раз. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

На рынке NEV-автомобилей под воздействием существенных изменений законодательства за год произошли значительные изменения. В частности, влияние на рынок «зелёных автомобилей» оказали:

Несоразмерный рост ставок утилизационного сбора для автомобилей с разными типами силовых установок, а также резкий контраст ставок юридических лиц по отношению ставок для граждан (ПСМ № 50 от 28.01.2025);

Возврат к стандартной ставке таможенной пошлины 15% для гибридов для юридических лиц с октября 2025г.;

Предоставление в 2026 году квоты в 20 тыс. ед. на импорт с нулевой таможенной пошлиной для «чистых электричек» (Решение Совета ЕЭК № 111 от 05.12.2025г.);

Отмена с 1 января 2026г. льготного НДС 0% для последовательных гибридов и сохранение льготы по НДС для электромобилей на ближайшие три года (Указ № 92 от 12.03.2020);

Введение лимита на выдачу Заключений об оценке единичного транспортного средства для юрлиц (150 ед. в год для M1, ПСМ № 372 от 08.07.2025);

Активное использование физлицами льготы по Указу № 140 от 10.04.2019.

В результате, если несколько лет назад в структуре импорта доминировали гибридные автомобили, то уже в январе-феврале прошлого года доля гибридов в импорте NEV снизилась до 36%, а в соответствующем периоде 2026 года упала до 22%.

При этом, под влиянием неравных условий, структура импорта в разрезе каналов ввоза за год кардинально изменилась. Из 1,1 тыс. ед. ввезенных в страну в январе-феврале 2026 года «гибридов» на юридических лиц пришлось всего 25 ед., то есть 2% от общего импорта!

По данным УП «БАА-Консалт» импорт гибридных автомобилей юридическими лицами за год, с января-февраля 2025г. по январь-февраль 2026г., рухнул в 51(!) раз, при этом ввоз физическими лицами вырос в 8,5 раза.

В сегменте же «чистых электричек» в течение года сохраняются относительно равные условия импорта для физических и юридических лиц. Из видимых различий следует отметить чуть более высокую ставку утилизационного сбора (1148,86 рублей у юрлиц против 544,5 рубля для физлиц), а также нетарифное ограничение в соответствии с ПСМ № 372, которое начнёт существенно сказываться на импорте юридических лиц со второго полугодия.

В относительно равных условиях ввоза юрлица по-прежнему доминируют в импорте «электричек». На их долю в январе-феврале 2026г. пришлось 2,6 тыс. ед. или две трети импорта.

Годом ранее импорт электромобилей юридическими лицами составлял 1,8 тыс. ед. или три четверти общего импорта. Полагаем, что выход на паритет в импорте электромобилей организациями и гражданами возможен уже к середине года.

А что же внутреннее автопроизводство? По данным УП «БАА-Консалт» в январе-феврале 2026г. произведено 1,6 тыс. ед. NEV-автомобилей. С учётом общей оценки рынка «зелёных автомобилей» за два месяца текущего года в 6,6 тыс. ед., доля местного производства составила всего 24%.

Легковые автомобили с электрическим приводом, производимые в Союзном государстве (Российская Федерация), на рынке страны пока не представлены.

«В завершение следует отметить, что рынок NEV-автомобилей продолжает стремительный взлёт и за год увеличился на 50%. Полагаем, что в текущем году рынок «зелёных автомобилей» продолжит свой рост, вопрос лишь в том, кто окажется его главным бенефициаром», - констатируют эксперты «БАА».