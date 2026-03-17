ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ВПЕРВЫЕ ПРИМЕНИЛИ ICG-НАВИГАЦИЮ ПРИ ОПЕРАЦИИ У РЕБЕНКА С ОСТЕОСАРКОМОЙ


09:03 18.03.2026

Хирурги РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии провели уникальное малоинвазивное вмешательство пациенту с опухолью бедренной кости. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Сложность случая заключалась не только в необходимости реконструкции сустава, но и в подозрении на поражение регионарных лимфоузлов.

Чтобы гарантировать радикальность удаления тканей, врачи впервые в отечественной детской онкологии использовали флуоресцентную навигацию с препаратом индоцианин зеленый. Эта технология позволяет «подсветить» лимфатическую систему в режиме реального времени, обеспечивая ювелирную точность действий хирурга.

Применение метода NIR-навигации помогло команде максимально бережно удалить потенциально пораженные узлы, сохранив при этом здоровые структуры. Минимальная травматизация тканей в сочетании с успешным эндопротезированием коленного сустава открывает новые возможности для эффективного лечения и быстрой реабилитации маленьких пациентов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2026
валюта курс
EUR 3.4076
USD 2.9595
RUB 3.6594
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3889 +0.0272
USD 2.9595 +0.0132
RUB 3.6594 -0.0115
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4050 3.4250
USD 2.9620 2.9750
RUB 3.6400 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 18.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1510 1.1570
EUR/RUB 93.1000 94.4020
USD/RUB 81.0000 82.0000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте