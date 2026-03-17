Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ВПЕРВЫЕ ПРИМЕНИЛИ ICG-НАВИГАЦИЮ ПРИ ОПЕРАЦИИ У РЕБЕНКА С ОСТЕОСАРКОМОЙ
09:03 18.03.2026
Хирурги РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии провели уникальное малоинвазивное вмешательство пациенту с опухолью бедренной кости. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Сложность случая заключалась не только в необходимости реконструкции сустава, но и в подозрении на поражение регионарных лимфоузлов.
Чтобы гарантировать радикальность удаления тканей, врачи впервые в отечественной детской онкологии использовали флуоресцентную навигацию с препаратом индоцианин зеленый. Эта технология позволяет «подсветить» лимфатическую систему в режиме реального времени, обеспечивая ювелирную точность действий хирурга.
Применение метода NIR-навигации помогло команде максимально бережно удалить потенциально пораженные узлы, сохранив при этом здоровые структуры. Минимальная травматизация тканей в сочетании с успешным эндопротезированием коленного сустава открывает новые возможности для эффективного лечения и быстрой реабилитации маленьких пациентов.
