В парке Челюскинцев демонтируют колесо обозрения и «Ладью». Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.

С марта действуют изменения в постановлении № 67 МЧС Беларуси, согласно которым аттракцион может работать не более трех назначенных сроков службы. Демонтаж колеса обозрения и «Ладьи» проводится в связи с тем, что аттракционы отслужили свой срок.

На сегодняшний день идет разработка концепции плана по реконструкции парка Челюскинцев, которой будет предусмотрена установка аналогичных обновленных аттракционов.