Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 2,8%
14:36 17.03.2026
В Беларуси январе-феврале 2026 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3631,2 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем-февралем 2025 г. в сопоставимых ценах на 2,8%.
Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3588,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 3% больше, чем в январе-феврале предыдущего года.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,7%, яиц – 95%.
В сельскохозяйственных организациях произведено скота и птицы (в живом весе) 298,9 тыс. тонн, что на 3,9% больше, чем в январе-феврале 2025 г., молока – 1447,2 тыс. тонн (на 2,5% больше), яиц получено 568 млн. штук (99,9% к уровню января-февраля 2025 г.)
На 1 марта 2026 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 3,9 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2 млн. голов.
