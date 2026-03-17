ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 2,8%


14:36 17.03.2026

В Беларуси январе-феврале 2026 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3631,2 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем-февралем 2025 г. в сопоставимых ценах на 2,8%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3588,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 3% больше, чем в январе-феврале предыдущего года.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,7%, яиц – 95%.

В сельскохозяйственных организациях произведено скота и птицы (в живом весе) 298,9 тыс. тонн, что на 3,9% больше, чем в январе-феврале 2025 г., молока – 1447,2 тыс. тонн (на 2,5% больше), яиц получено 568 млн. штук (99,9% к уровню января-февраля 2025 г.)

На 1 марта 2026 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 3,9 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2 млн. голов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2026
валюта курс
EUR 3.3741
USD 2.9463
RUB 3.6709
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3889 +0.0272
USD 2.9595 +0.0132
RUB 3.6594 -0.0115
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3940 3.4000
USD 2.9500 2.9560
RUB 3.6520 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 17.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1510 1.1550
EUR/RUB 92.7000 93.1500
USD/RUB 80.5500 80.9500
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте