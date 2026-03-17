В Беларуси январе-феврале 2026 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3631,2 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем-февралем 2025 г. в сопоставимых ценах на 2,8%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3588,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 3% больше, чем в январе-феврале предыдущего года.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,7%, яиц – 95%.

В сельскохозяйственных организациях произведено скота и птицы (в живом весе) 298,9 тыс. тонн, что на 3,9% больше, чем в январе-феврале 2025 г., молока – 1447,2 тыс. тонн (на 2,5% больше), яиц получено 568 млн. штук (99,9% к уровню января-февраля 2025 г.)

На 1 марта 2026 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 3,9 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2 млн. голов.