Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ЦЕЛЕВОГО НАБОРА СТУДЕНТОВ И РАБОТЫ ВУЗОВ
14:24 17.03.2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров, которым комплексно скорректировано постановление от 31 августа 2022 года №572 "О вопросах реализации образовательных программ".
Как сообщает пресс-служба Правительство, в Положении о целевой подготовке специалистов, рабочих, служащих предусматриваются новации. Право заказа на целевую подготовку предоставлено государственным органам, государственным организациям и организациям с долей собственности государства в их уставных фондах не менее 50%, а также иным организациям, внесшим значительный вклад в развитие региона и имеющим ходатайство соответствующего облисполкома (Минского горисполкома).
Введены дополнительные требования к организациям - заказчикам целевой подготовки. В частности, обязанность обоснования необходимости подготовки специалиста на условиях целевой подготовки. Обязательно наличие конкурса среди абитуриентов, участвующих в конкурсе на целевую подготовку, как на этапе подачи документов, так и при подведении итогов сдачи внутренних вступительных испытаний в вузах.
Установлена ответственность абитуриента, заключившего договор о целевой подготовке, и заказчика в случае необоснованного расторжения или невыполнения условий договора. Уточнены сроки предоставления заявок на целевую подготовку и их формы.
Помимо этого, вносятся изменения в Положение о государственной аккредитации. Они предусматривают перевод административных процедур государственной аккредитации (либо ее подтверждения) в сфере образования в электронный вид. Установлена обязательность включения представителей заказчиков кадров в состав комиссии, которая проводит государственную аккредитацию. Скорректирован критерий оценки соответствия заявленному виду учреждения высшего образования в части повышения доли остепененного профессорско-преподавательского состава (с 40% до 45%).
Для предоставления возможности вузам обеспечить выполнение этого критерия данная норма вступит в силу с 1 сентября 2030 года.
