17.03.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ЦЕЛЕВОГО НАБОРА СТУДЕНТОВ И РАБОТЫ ВУЗОВ


14:24 17.03.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров, которым комплексно скорректировано постановление от 31 августа 2022 года №572 "О вопросах реализации образовательных программ".

Как сообщает пресс-служба Правительство, в Положении о целевой подготовке специалистов, рабочих, служащих предусматриваются новации. Право заказа на целевую подготовку предоставлено государственным органам, государственным организациям и организациям с долей собственности государства в их уставных фондах не менее 50%, а также иным организациям, внесшим значительный вклад в развитие региона и имеющим ходатайство соответствующего облисполкома (Минского горисполкома).

Введены дополнительные требования к организациям - заказчикам целевой подготовки. В частности, обязанность обоснования необходимости подготовки специалиста на условиях целевой подготовки. Обязательно наличие конкурса среди абитуриентов, участвующих в конкурсе на целевую подготовку, как на этапе подачи документов, так и при подведении итогов сдачи внутренних вступительных испытаний в вузах.

Установлена ответственность абитуриента, заключившего договор о целевой подготовке, и заказчика в случае необоснованного расторжения или невыполнения условий договора. Уточнены сроки предоставления заявок на целевую подготовку и их формы.

Помимо этого, вносятся изменения в Положение о государственной аккредитации. Они предусматривают перевод административных процедур государственной аккредитации (либо ее подтверждения) в сфере образования в электронный вид. Установлена обязательность включения представителей заказчиков кадров в состав комиссии, которая проводит государственную аккредитацию. Скорректирован критерий оценки соответствия заявленному виду учреждения высшего образования в части повышения доли остепененного профессорско-преподавательского состава (с 40% до 45%).

Для предоставления возможности вузам обеспечить выполнение этого критерия данная норма вступит в силу с 1 сентября 2030 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2026
валюта курс
EUR 3.3741
USD 2.9463
RUB 3.6709
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3889 +0.0272
USD 2.9595 +0.0132
RUB 3.6594 -0.0115
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3940 3.4000
USD 2.9500 2.9560
RUB 3.6520 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 17.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1510 1.1550
EUR/RUB 92.7000 93.1500
USD/RUB 80.5500 80.9500
подробнее
