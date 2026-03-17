Социальная инфраструктура квартала «Африка» пополнится новым объектом: в текущем году «Стройтрест № 1» начнет возведение дошкольного учреждения на 230 мест. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО "Минскстрой".

Заказчиком проекта выступает «УКС Мингорисполкома», а архитектурную концепцию подготовил «Институт Минскгражданпроект».

Будущее здание площадью 59 на 59 метров получит современный облик и продуманную планировку. Объект спроектирован в виде нескольких 2–3-этажных блоков, которые объединит центральная вставка общего назначения. Визуальный акцент сделают на фасадах — их облицуют камушковой штукатуркой с геометрической покраской. При этом за надежность конструкции отвечает бескаркасная схема с несущими кирпичными стенами и дополнительным утеплением.

Внутреннее пространство организуют с учетом потребностей разных возрастов: здесь разместятся 12 групп, включая две ясельные и десять для детей постарше. Важной частью образовательной среды станет собственный бассейн, где воспитанники смогут не только учиться плавать, но и проходить оздоровительные процедуры.