17.03.2026
Экономика РБ
В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «МИНСК-МИР» ПРИСТУПАЮТ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕТСКОГО САДА С БАССЕЙНОМ
14:14 17.03.2026
Социальная инфраструктура квартала «Африка» пополнится новым объектом: в текущем году «Стройтрест № 1» начнет возведение дошкольного учреждения на 230 мест. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО "Минскстрой".
Заказчиком проекта выступает «УКС Мингорисполкома», а архитектурную концепцию подготовил «Институт Минскгражданпроект».
Будущее здание площадью 59 на 59 метров получит современный облик и продуманную планировку. Объект спроектирован в виде нескольких 2–3-этажных блоков, которые объединит центральная вставка общего назначения. Визуальный акцент сделают на фасадах — их облицуют камушковой штукатуркой с геометрической покраской. При этом за надежность конструкции отвечает бескаркасная схема с несущими кирпичными стенами и дополнительным утеплением.
Внутреннее пространство организуют с учетом потребностей разных возрастов: здесь разместятся 12 групп, включая две ясельные и десять для детей постарше. Важной частью образовательной среды станет собственный бассейн, где воспитанники смогут не только учиться плавать, но и проходить оздоровительные процедуры.
