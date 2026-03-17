Экономика РБ


В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «МИНСК-МИР» ПРИСТУПАЮТ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕТСКОГО САДА С БАССЕЙНОМ


14:14 17.03.2026

Социальная инфраструктура квартала «Африка» пополнится новым объектом: в текущем году «Стройтрест № 1» начнет возведение дошкольного учреждения на 230 мест. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО "Минскстрой".

Заказчиком проекта выступает «УКС Мингорисполкома», а архитектурную концепцию подготовил «Институт Минскгражданпроект».

Будущее здание площадью 59 на 59 метров получит современный облик и продуманную планировку. Объект спроектирован в виде нескольких 2–3-этажных блоков, которые объединит центральная вставка общего назначения. Визуальный акцент сделают на фасадах — их облицуют камушковой штукатуркой с геометрической покраской. При этом за надежность конструкции отвечает бескаркасная схема с несущими кирпичными стенами и дополнительным утеплением.

Внутреннее пространство организуют с учетом потребностей разных возрастов: здесь разместятся 12 групп, включая две ясельные и десять для детей постарше. Важной частью образовательной среды станет собственный бассейн, где воспитанники смогут не только учиться плавать, но и проходить оздоровительные процедуры.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2026
валюта курс
EUR 3.3741
USD 2.9463
RUB 3.6709
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3889 +0.0272
USD 2.9595 +0.0132
RUB 3.6594 -0.0115
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3940 3.4000
USD 2.9500 2.9560
RUB 3.6520 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 17.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1510 1.1550
EUR/RUB 92.7000 93.1500
USD/RUB 80.5500 80.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
