Представители Гомельского литейного завода «ЦЕНТРОЛИТ» примут участие в международной выставке «Металлообработка. Сварка», которая пройдет с 17 по 20 марта в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник отдела маркетинга предприятия Николай Артёменко.

«Центролит» на выставке будет традиционно работать по двум направлениям. Во-первых, мы привезем в Екатеринбург максимум рекламной продукции, которая поможет посетителям стенда в полной мере ознакомиться с возможностями завода. Во-вторых, будет изучен различный опыт других участников форума, в том числе в ценообразовании и методах оплаты», — рассказал Николай Артёменко.

Выставка «Металлообработка. Сварка» — это ключевое отраслевое событие, демонстрирующее современные технологии, оборудование, инструменты и материалы для обработки металлов и сварочных процессов. Форум уже четверть века проходит в самом крупном промышленном центре Большого Урала. В этом году в Екатеринбурге соберутся более 250 участников из различных регионов России, а также Беларуси и Китая.