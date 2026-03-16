Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

«ЦЕНТРОЛИТ» ПРЕЗЕНТУЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВЫСТАВКЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ С 17 ПО 20 МАРТА


11:50 17.03.2026

Представители Гомельского литейного завода «ЦЕНТРОЛИТ» примут участие в международной выставке «Металлообработка. Сварка», которая пройдет с 17 по 20 марта в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник отдела маркетинга предприятия Николай Артёменко.

«Центролит» на выставке будет традиционно работать по двум направлениям. Во-первых, мы привезем в Екатеринбург максимум рекламной продукции, которая поможет посетителям стенда в полной мере ознакомиться с возможностями завода. Во-вторых, будет изучен различный опыт других участников форума, в том числе в ценообразовании и методах оплаты», — рассказал Николай Артёменко.

Выставка «Металлообработка. Сварка» — это ключевое отраслевое событие, демонстрирующее современные технологии, оборудование, инструменты и материалы для обработки металлов и сварочных процессов. Форум уже четверть века проходит в самом крупном промышленном центре Большого Урала. В этом году в Екатеринбурге соберутся более 250 участников из различных регионов России, а также Беларуси и Китая.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2026
валюта курс
EUR 3.3741
USD 2.9463
RUB 3.6709
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3617 -0.0008
USD 2.9463 +0.0131
RUB 3.6709 -0.0263
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3940 3.4000
USD 2.9500 2.9560
RUB 3.6520 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 17.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1510 1.1550
EUR/RUB 92.7000 93.1500
USD/RUB 80.5500 80.9500
подробнее
