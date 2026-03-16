|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ВВП БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ СОКРАТИЛСЯ НА 1,2%
11:19 17.03.2026
Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь-февраль 2026 года в текущих ценах составил 43,9 млрд. рублей.
Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 1,2% меньше к уровню января-февраля 2025 г.
Индекс-дефлятор ВВП в январе – феврале 2026 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 109,3%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2026
Курсы в банках
на 17.03.2026
Конвертация в банках
на 17.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте