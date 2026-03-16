Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ГЛАВА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ НА ВИТЕБЩИНЕ ПОХИТИЛ 60 ТОНН ЛОМА


10:38 17.03.2026

Прокуратура Витебской области возбудила уголовное дело в отношении руководителя одного из сельскохозяйственных предприятий области – ему инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Витебской области, согласно материалам проверки должностное лицо знало о предстоящей процедуре ликвидации возглавляемого им предприятия и организовало противоправную схему по хищению неучтенных на балансе товарно-материальных ценностей: узлов, агрегатов и металлических частей сельхозтехники.

Установлено, что директор отдавал незаконные указания подчиненным о свободном допуске на объекты предприятия работников коммерческой структуры. Последние осуществляли демонтаж и распил агрегатов для их последующей сдачи в качестве лома черного металла.

Для придания видимости законности совершаемых действий руководитель организовал составление фиктивной документации – договора о реализации металла физическому лицу.

Фактически денежные средства, полученные от сбыта похищенного имущества, распределялись между участниками преступной схемы.

Всего с августа по сентябрь 2025 года фигуранты похитили почти 60 тонн металла. Ущерб предприятию составил более 12 тыс. рублей.

Действия должностного лица квалифицированы по ч.3 ст.210 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для организации предварительного расследования уголовное дело передано в управление Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области.

Ход его расследования взят на контроль в прокуратуре Витебской области.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2026
валюта курс
EUR 3.3741
USD 2.9463
RUB 3.6709
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3617 -0.0008
USD 2.9463 +0.0131
RUB 3.6709 -0.0263
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3940 3.4000
USD 2.9500 2.9560
RUB 3.6520 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 17.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1510 1.1550
EUR/RUB 92.7000 93.1500
USD/RUB 80.5500 80.9500
подробнее
