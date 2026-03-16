Прокуратура Витебской области возбудила уголовное дело в отношении руководителя одного из сельскохозяйственных предприятий области – ему инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Витебской области, согласно материалам проверки должностное лицо знало о предстоящей процедуре ликвидации возглавляемого им предприятия и организовало противоправную схему по хищению неучтенных на балансе товарно-материальных ценностей: узлов, агрегатов и металлических частей сельхозтехники.

Установлено, что директор отдавал незаконные указания подчиненным о свободном допуске на объекты предприятия работников коммерческой структуры. Последние осуществляли демонтаж и распил агрегатов для их последующей сдачи в качестве лома черного металла.

Для придания видимости законности совершаемых действий руководитель организовал составление фиктивной документации – договора о реализации металла физическому лицу.

Фактически денежные средства, полученные от сбыта похищенного имущества, распределялись между участниками преступной схемы.

Всего с августа по сентябрь 2025 года фигуранты похитили почти 60 тонн металла. Ущерб предприятию составил более 12 тыс. рублей.

Действия должностного лица квалифицированы по ч.3 ст.210 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для организации предварительного расследования уголовное дело передано в управление Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области.

Ход его расследования взят на контроль в прокуратуре Витебской области.