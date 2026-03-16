До майских праздников остаются считаные недели, и спрос на посуточную аренду в популярных городах Беларуси быстро растет. Квартиры на длинные выходные бронируют заранее, а многие варианты на начало мая исчезают из выдачи всего за несколько дней. Поэтому представленные цены и количество предложений отражают ситуацию на рынке на данный момент — по мере приближения праздников свободных вариантов может становиться заметно меньше.

По данным сервиса Куфар Путешествия, на даты с 1 по 3 мая в крупнейших городах страны сейчас доступны сотни вариантов посуточной аренды. Однако их количество заметно отличается от города к городу.

Больше всего однокомнатных квартир на праздничные даты сейчас предлагается в Гродно — около 180 вариантов и Бресте — 177. В Гомеле доступно около 143 предложений, в Витебске — 138, в Могилеве — 134.

В Минске, если рассматривать только центральную часть города, выбор значительно меньше — около 48 однокомнатных квартир. Это связано с тем, что именно центральные районы столицы традиционно пользуются самым высоким спросом у туристов.

Стоимость аренды на майские праздники сильно зависит от города, района и уровня квартиры.

• Брест — от 100 до 1200 рублей за две ночи

• Витебск — от 100 до 950 рублей

• Гомель — от 120 до 554 рублей

• Гродно — от 140 до 1000 рублей

• Могилев — от 100 до 600 рублей

Самые высокие цены ожидаемо наблюдаются в Минске. В центре столицы стоимость аренды на две ночи начинается примерно от 190 рублей, а самые дорогие варианты достигают 2400 рублей.

Для поездок семьей чаще всего выбирают двухкомнатные квартиры, однако таких предложений на праздничные даты заметно меньше. Больше всего вариантов сейчас доступно в Гродно — около 117 квартир. Стоимость проживания на две ночи здесь начинается примерно от 140 рублей и может достигать 1100 рублей.

В Бресте доступно 82 квартиры (от 180 до 1460 рублей), в Гомеле — 71 вариант (от 110 до 600 рублей). В Витебске можно найти 39 двухкомнатных квартир, а в Могилеве — 32.

В Минске рядом с центральными станциями метро доступно около 32 вариантов, где стоимость аренды на две ночи начинается примерно от 200 рублей и может достигать 2400 рублей.

Вместе с ростом стоимости аренды и уровня комфорта квартир часто увеличивается и количество правил проживания. В более дорогом сегменте гости обычно получают расширенный набор удобств — дизайнерский ремонт, современную бытовую технику, кондиционеры, посудомоечные машины, кофемашины и продуманное оснащение кухни, а сами квартиры нередко расположены ближе к центру города или туристическим локациям. Однако вместе с более высоким уровнем сервиса владельцы такого жилья чаще вводят и дополнительные ограничения — например, запрет на курение, проведение вечеринок или прием дополнительных гостей.

Отдельные условия могут касаться и состава проживающих. Так, значительная часть собственников не принимает гостей с маленькими детьми, поэтому квартир, где допускается семейное размещение, на рынке заметно меньше — именно к таким предложениям чаще относятся двухкомнатные квартиры, которые выбирают семьи. Еще более редкой категорией остаются варианты, где допускается проживание с домашними животными: большинство владельцев предпочитает не сдавать жилье путешественникам с питомцами, даже если речь идет о небольших породах. В результате туристам, планирующим поездку с детьми или животными, обычно приходится бронировать жилье заранее, поскольку подходящие варианты разбирают быстрее остальных.

Эксперты сервиса Куфар Путешествия отмечают, что майские праздники традиционно открывают туристический сезон внутри страны. В это время многие планируют короткие поездки на несколько дней, чтобы провести длинные выходные в другом городе. Дополнительный фактор — поток туристов из соседних стран. По словам участников рынка, в начале мая в Беларусь регулярно приезжают гости из России и Казахстана, что усиливает конкуренцию за жилье, особенно в популярных туристических городах. Чаще всего иностранные туристы выбирают Минск, Брест и Гродно, поэтому квартиры в центре этих городов разбирают быстрее всего.

По оценкам участников рынка, основная волна бронирований на майские обычно продолжается до конца апреля, после чего на рынке остаются либо более дорогие варианты, либо квартиры в менее популярных районах. При этом региональные города по-прежнему остаются заметно доступнее столицы, поэтому многие путешественники выбирают формат коротких поездок по Беларуси на несколько дней