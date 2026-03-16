17.03.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ИЗБРАННЫЕ ТОВАРЫ ТОП-БРЕНДОВ: В БЕЛАРУСИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СЕРВИС OZON СЕЛЕКТ


09:36 17.03.2026

Ozon Беларусь запустил сервис с избранными брендами fashion-сегмента.

Как сообщает пресс-служба Ozon, ассортимент Ozon Селект отбирали вручную — это оригинальные трендовые вещи среднего и премиального ценовых сегментов. Основу каталога составляют одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Например, в Ozon Селект уже доступны коллекции EKONIKA, YULIAWAVE, Belle you, Askent. Сервис будет уделять особое внимание товарному виду и качеству упаковки.

Новое приложение Ozon Селект в лаконичном дизайне упростит поиск брендовых вещей для покупателей. В каталоге представлены проверенные вещи от популярных брендов и нишевых марок среднего сегмента и выше — на витрине доступно уже более 2 млн товаров. В основе ассортимента — категория моды: мужские, женские и детские одежда, обувь и аксессуары. Кроме того, покупатели смогут приобрести в Ozon Селект декоративную и уходовую косметику, электронику для бьюти-процедур (стайлеры, фены), товары для создания домашнего уюта (текстиль, аксессуары для дома).

В каталоге Ozon Селект — лимитированные коллекции и вещи от брендов, которые не доступны в приложении Ozon, а также релевантные марки, которые одновременно продаются на маркетплейсе. Особое внимание Ozon Селект уделит товарному виду и качеству упаковки: вскоре возвраты станут бережно переупаковывать, по желанию продавцов покупки будут доставлять в фирменных боксах Селект, а некоторые вещи — пломбировать.

«Ozon Селект — это новый взгляд на моду на маркетплейсе. Мы вручную отобрали для новой платформы оригинальные товары известных брендов, чтобы наши покупатели были уверены в качестве каждой детали. При этом для пользователей Селекта мы сохранили привычные и востребованные сервисы нашей платформы, например, удобную доставку в наши пункты выдачи по всей стране и возможность оплаты после примерки», — прокомментировала Наталья Боер, CEO Ozon СНГ.

Приложение Ozon Селект уже доступно для скачивания во всех основных магазинах приложений.

Ozon развивает бизнес в Беларуси с 2021 года. По итогам 2025 года оборот площадки показал рост в 2,5 раза год к году, а количество активных покупателей увеличилось более чем в 1,5 раза.

В Беларуси логистические мощности компании включают в себя фулфилмент-центр в Минске, а также сортировочные центры в Орше и Барановичах. Кроме того, в 2025 году Ozon Беларусь стал первым маркетплейсом в стране, который запустил автоматизированный 3D-сортер. Инновационное оборудование на сортировочном центре в Минске существенно повысило скорость и точность обработки заказов маркетплейса. Компания также активно развивает сеть пунктов выдачи заказов: по итогам 2025 года количество ПВЗ в Беларуси увеличилось более чем в 2 раза год к году.

Ozon — мультикатегорийный маркетплейс с развитой логистической сетью. Компания ведет бизнес в Казахстане, Армении, Беларуси, России, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Грузии, а также в Китае и Турции. На площадке представлено более 400 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. 65,1 млн активных покупателей уже получают заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет более 750 тысячам предпринимателей продавать свои товары в России и странах СНГ.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2026
валюта курс
EUR 3.3741
USD 2.9463
RUB 3.6709
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3617 -0.0008
USD 2.9463 +0.0131
RUB 3.6709 -0.0263
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3940 3.4000
USD 2.9500 2.9560
RUB 3.6520 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 17.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1510 1.1550
EUR/RUB 92.7000 93.1500
USD/RUB 80.5500 80.9500
подробнее
