ГЛАВНЫЙ КОРПУС БГУ ЗАКРЫЛИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ

16:02 16.03.2026 Главный корпус БГУ закрыли на масштабную реконструкцию с модернизацией и научным сопровождением, которую выполняет филиал СУ-199 треста № 35. Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», в ходе работ по демонтажу и усилению конструкций строители сохранят исторический облик фасада, лепной декор и планировку интерьеров, включая мраморный вестибюль. Обновление коснется всех инженерных сетей, внутренней отделки аудиторий, библиотеки, лабораторий и музея, а также завершится оснащением помещений новой мебелью и оборудованием.