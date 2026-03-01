Яндекс Такси совместно с Минским часовым заводом “Луч” выпустили коллекцию наручных часов в честь 10-летия сервиса в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сервиса, дизайн создан эксклюзивно для водителей партнеров Яндекс Такси, часы выпущены ограниченным тиражом. Памятные подарки получили 40 водителей, которые дольше всего сотрудничают с сервисом, каждые часы имеют свой уникальный номер.

“Яндекс Такси запустился в Беларуси в 2016 году, тогда мы начинали с 200 автомобилей в Минске, а сегодня сервисом пользуются сотни тысяч белорусов по всей стране. Мы благодарим водителей за то, что на протяжении 10 лет они каждый день помогали людям добираться на работу, в аэропорт, к близким. Надежность и качество нашего сервиса сегодня — это во многом результат их труда: аккуратного вождения, пунктуальности и уважительного отношения к пассажирам”, — отметил руководитель сервиса Яндекс Такси в Беларуси Виталий Ляхор.

Сервис Яндекс Такси был запущен в Беларуси в 2016 году, сейчас он доступен в 32 городах страны. По данным за февраль 2026 года, каждый 5-й житель страны пользуется Яндекс Такси, а заказы в сервисе выполняют более 26 тысяч водителей.