|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
«ЛУЧ» И ЯНДЕКС ТАКСИ ВЫПУСТИЛИ ЛИМИТИРОВАННЫЕ НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
15:17 16.03.2026
Яндекс Такси совместно с Минским часовым заводом “Луч” выпустили коллекцию наручных часов в честь 10-летия сервиса в Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сервиса, дизайн создан эксклюзивно для водителей партнеров Яндекс Такси, часы выпущены ограниченным тиражом. Памятные подарки получили 40 водителей, которые дольше всего сотрудничают с сервисом, каждые часы имеют свой уникальный номер.
“Яндекс Такси запустился в Беларуси в 2016 году, тогда мы начинали с 200 автомобилей в Минске, а сегодня сервисом пользуются сотни тысяч белорусов по всей стране. Мы благодарим водителей за то, что на протяжении 10 лет они каждый день помогали людям добираться на работу, в аэропорт, к близким. Надежность и качество нашего сервиса сегодня — это во многом результат их труда: аккуратного вождения, пунктуальности и уважительного отношения к пассажирам”, — отметил руководитель сервиса Яндекс Такси в Беларуси Виталий Ляхор.
Сервис Яндекс Такси был запущен в Беларуси в 2016 году, сейчас он доступен в 32 городах страны. По данным за февраль 2026 года, каждый 5-й житель страны пользуется Яндекс Такси, а заказы в сервисе выполняют более 26 тысяч водителей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2026
Курсы в банках
на 16.03.2026
Конвертация в банках
на 16.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте