ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
16.03.2026   
«ЛУЧ» И ЯНДЕКС ТАКСИ ВЫПУСТИЛИ ЛИМИТИРОВАННЫЕ НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ


15:17 16.03.2026

Яндекс Такси совместно с Минским часовым заводом “Луч” выпустили коллекцию наручных часов в честь 10-летия сервиса в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сервиса, дизайн создан эксклюзивно для водителей партнеров Яндекс Такси, часы выпущены ограниченным тиражом. Памятные подарки получили 40 водителей, которые дольше всего сотрудничают с сервисом, каждые часы имеют свой уникальный номер.

“Яндекс Такси запустился в Беларуси в 2016 году, тогда мы начинали с 200 автомобилей в Минске, а сегодня сервисом пользуются сотни тысяч белорусов по всей стране. Мы благодарим водителей за то, что на протяжении 10 лет они каждый день помогали людям добираться на работу, в аэропорт, к близким. Надежность и качество нашего сервиса сегодня — это во многом результат их труда: аккуратного вождения, пунктуальности и уважительного отношения к пассажирам”, — отметил руководитель сервиса Яндекс Такси в Беларуси Виталий Ляхор.

Сервис Яндекс Такси был запущен в Беларуси в 2016 году, сейчас он доступен в 32 городах страны. По данным за февраль 2026 года, каждый 5-й житель страны пользуется Яндекс Такси, а заказы в сервисе выполняют более 26 тысяч водителей.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2026
валюта курс
EUR 3.3741
USD 2.9463
RUB 3.6709
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3617 -0.0008
USD 2.9463 +0.0131
RUB 3.6709 -0.0263
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3950
USD 2.9400 2.9440
RUB 3.6700 3.6770
подробнее

Конвертация в банках
на 16.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1470 1.1500
EUR/RUB 91.9000 92.6000
USD/RUB 80.0000 80.5000
подробнее
