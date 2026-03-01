16.03.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1,6%


14:55 16.03.2026

Розничный товарооборот в Беларуси в январе-ноябре 2025 г. составил 15,6 млрд. рублей, или 101,6% в сопоставимых ценах к уровню января – февраля 2025 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 29 рублей против 26,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,8% розничного товарооборота республики, в январе – феврале 2026 г. составил 15 млрд. рублей, или 101,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – феврале 2026 г. составил 25,7 млрд. рублей, или 93% в сопоставимых ценах к уровню января – февраля 2025 г.

Товарооборот общественного питания в январе – феврале 2026 г. составил 1,1 млрд. рублей, или 96,6% в сопоставимых ценах к уровню января – февраля 2025 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2026
валюта курс
EUR 3.3741
USD 2.9463
RUB 3.6709
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3617 -0.0008
USD 2.9463 +0.0131
RUB 3.6709 -0.0263
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3950
USD 2.9400 2.9440
RUB 3.6700 3.6770
подробнее

Конвертация в банках
на 16.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1470 1.1500
EUR/RUB 91.9000 92.6000
USD/RUB 80.0000 80.5000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
