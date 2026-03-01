Розничный товарооборот в Беларуси в январе-ноябре 2025 г. составил 15,6 млрд. рублей, или 101,6% в сопоставимых ценах к уровню января – февраля 2025 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 29 рублей против 26,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,8% розничного товарооборота республики, в январе – феврале 2026 г. составил 15 млрд. рублей, или 101,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – феврале 2026 г. составил 25,7 млрд. рублей, или 93% в сопоставимых ценах к уровню января – февраля 2025 г.

Товарооборот общественного питания в январе – феврале 2026 г. составил 1,1 млрд. рублей, или 96,6% в сопоставимых ценах к уровню января – февраля 2025 г.