Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1,6%
14:55 16.03.2026
Розничный товарооборот в Беларуси в январе-ноябре 2025 г. составил 15,6 млрд. рублей, или 101,6% в сопоставимых ценах к уровню января – февраля 2025 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 29 рублей против 26,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,8% розничного товарооборота республики, в январе – феврале 2026 г. составил 15 млрд. рублей, или 101,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе – феврале 2026 г. составил 25,7 млрд. рублей, или 93% в сопоставимых ценах к уровню января – февраля 2025 г.
Товарооборот общественного питания в январе – феврале 2026 г. составил 1,1 млрд. рублей, или 96,6% в сопоставимых ценах к уровню января – февраля 2025 г.
