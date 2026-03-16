|16.03.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
В МИНСКЕ В 2026 ГОДУ ПЛАНИРУЮТ НАНЕСТИ 350 ТЫС. КВ.М. ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
13:36 16.03.2026
В 2026 году в Минске планируют нанести 350 тыс. кв.м. дорожной разметки. Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.
«Основной акцент будет сделан на работу инновационными материалами: пластики холодного и горячего нанесения. Достоинства – хорошая видимость, высокая износостойкость, экономичность нанесения и устойчивость к реагентам.
Кроме этого, мы продолжим работу по нанесению дорожной разметки эмалью синего цвета в зоне платных парковок, которая помогает ориентироваться водителям.
Особое внимание уделим и велосипедной инфраструктуре, где будет обновлена разметка, а также нанесена в новых локациях», - сказал директор КУП «СМЭП Мингорисполкома» Вячеслав Савич.
