В 2026 году в Минске планируют нанести 350 тыс. кв.м. дорожной разметки. Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.

«Основной акцент будет сделан на работу инновационными материалами: пластики холодного и горячего нанесения. Достоинства – хорошая видимость, высокая износостойкость, экономичность нанесения и устойчивость к реагентам.

Кроме этого, мы продолжим работу по нанесению дорожной разметки эмалью синего цвета в зоне платных парковок, которая помогает ориентироваться водителям.

Особое внимание уделим и велосипедной инфраструктуре, где будет обновлена разметка, а также нанесена в новых локациях», - сказал директор КУП «СМЭП Мингорисполкома» Вячеслав Савич.