Экономика РБ


В МИНСКЕ В 2026 ГОДУ ПЛАНИРУЮТ НАНЕСТИ 350 ТЫС. КВ.М. ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ


13:36 16.03.2026

В 2026 году в Минске планируют нанести 350 тыс. кв.м. дорожной разметки. Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.

«Основной акцент будет сделан на работу инновационными материалами: пластики холодного и горячего нанесения. Достоинства – хорошая видимость, высокая износостойкость, экономичность нанесения и устойчивость к реагентам.

Кроме этого, мы продолжим работу по нанесению дорожной разметки эмалью синего цвета в зоне платных парковок, которая помогает ориентироваться водителям.

Особое внимание уделим и велосипедной инфраструктуре, где будет обновлена разметка, а также нанесена в новых локациях», - сказал директор КУП «СМЭП Мингорисполкома» Вячеслав Савич.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2026
валюта курс
EUR 3.3597
USD 2.9332
RUB 3.6972
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3617 -0.0008
USD 2.9463 +0.0131
RUB 3.6709 -0.0263
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3950
USD 2.9400 2.9440
RUB 3.6700 3.6770
подробнее

Конвертация в банках
на 16.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1470 1.1500
EUR/RUB 91.9000 92.6000
USD/RUB 80.0000 80.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
