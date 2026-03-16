В январе-феврале 2026 г. объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 33,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 96,3% к уровню января-февраля 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 1,3% в обрабатывающей промышленности уменьшился на 7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 12,4%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений сократился на 2,1%.