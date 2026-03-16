Экономика РБ


МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ОТКРОЕТСЯ В МИНСКЕ 17 МАРТА


13:16 16.03.2026

Международная книжная выставка-ярмарка откроется в Минске 17 марта.

Как сообщает Telegram-канал Мингорисполкома, одной из центральных тем станет 35-летие СНГ. Ежедневно на выставке будут проходить презентации, посвященные каждому государству Содружества. Череду тематических дней откроет Беларусь.

К месту проведения мероприятия пустят бесплатный поэтический автобус. Транспорт по 935-му маршруту будет курсировать от остановки возле Дворца спорта каждые 15-20 минут.

Место проведения – пр. Победителей, 14.

Церемония открытия – 17 марта в 12:00.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2026
валюта курс
EUR 3.3597
USD 2.9332
RUB 3.6972
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3617 -0.0008
USD 2.9463 +0.0131
RUB 3.6709 -0.0263
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3950
USD 2.9400 2.9440
RUB 3.6700 3.6770
подробнее

Конвертация в банках
на 16.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1470 1.1500
EUR/RUB 91.9000 92.6000
USD/RUB 80.0000 80.5000
подробнее
