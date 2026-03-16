Международная книжная выставка-ярмарка откроется в Минске 17 марта.

Как сообщает Telegram-канал Мингорисполкома, одной из центральных тем станет 35-летие СНГ. Ежедневно на выставке будут проходить презентации, посвященные каждому государству Содружества. Череду тематических дней откроет Беларусь.

К месту проведения мероприятия пустят бесплатный поэтический автобус. Транспорт по 935-му маршруту будет курсировать от остановки возле Дворца спорта каждые 15-20 минут.

Место проведения – пр. Победителей, 14.

Церемония открытия – 17 марта в 12:00.