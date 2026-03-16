Экономика РБ


«БЕЛАВИА» ВЕРНУЛА ДОМОЙ БОЛЕЕ 2,3 ТЫС. БЕЛОРУСОВ СПЕЦРЕЙСАМИ


12:48 16.03.2026

Авиакомпания «Белавиа» подвела промежуточные итоги работы по возвращению соотечественников из-за рубежа. С конца февраля, когда ряд стран Ближнего Востока начал ограничивать использование своего воздушного пространства, перевозчик оперативно скорректировал график полетов для эвакуации пассажиров.

Как сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика, программа вывозных рейсов стартовала 3 марта с маршрута Дубай — Минск. Всего за этот период было выполнено 11 спецрейсов, которые доставили в Беларусь 2360 человек. Основная часть пассажиров — 1865 человек — прибыла из Дубая восемью рейсами. Также были организованы перелеты из Салалы и Дохи, которыми воспользовались еще 495 человек.

Несмотря на успешное завершение текущего этапа эвакуации, внешние ограничения продолжают влиять на расписание. В частности, из-за отзыва слотов и разрешений авиационными властями ОАЭ, регулярное сообщение с Дубаем временно приостановлено. По предварительным данным, ограничения продлятся до 28 марта 2026 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2026
валюта курс
EUR 3.3597
USD 2.9332
RUB 3.6972
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3617 -0.0008
USD 2.9463 +0.0131
RUB 3.6709 -0.0263
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3950
USD 2.9400 2.9440
RUB 3.6700 3.6770
подробнее

Конвертация в банках
на 16.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1470 1.1500
EUR/RUB 91.9000 92.6000
USD/RUB 80.0000 80.5000
подробнее
