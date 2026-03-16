|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
«БЕЛАВИА» ВЕРНУЛА ДОМОЙ БОЛЕЕ 2,3 ТЫС. БЕЛОРУСОВ СПЕЦРЕЙСАМИ
12:48 16.03.2026
Авиакомпания «Белавиа» подвела промежуточные итоги работы по возвращению соотечественников из-за рубежа. С конца февраля, когда ряд стран Ближнего Востока начал ограничивать использование своего воздушного пространства, перевозчик оперативно скорректировал график полетов для эвакуации пассажиров.
Как сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика, программа вывозных рейсов стартовала 3 марта с маршрута Дубай — Минск. Всего за этот период было выполнено 11 спецрейсов, которые доставили в Беларусь 2360 человек. Основная часть пассажиров — 1865 человек — прибыла из Дубая восемью рейсами. Также были организованы перелеты из Салалы и Дохи, которыми воспользовались еще 495 человек.
Несмотря на успешное завершение текущего этапа эвакуации, внешние ограничения продолжают влиять на расписание. В частности, из-за отзыва слотов и разрешений авиационными властями ОАЭ, регулярное сообщение с Дубаем временно приостановлено. По предварительным данным, ограничения продлятся до 28 марта 2026 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2026
Курсы в банках
на 16.03.2026
Конвертация в банках
на 16.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте