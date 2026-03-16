Авиакомпания «Белавиа» подвела промежуточные итоги работы по возвращению соотечественников из-за рубежа. С конца февраля, когда ряд стран Ближнего Востока начал ограничивать использование своего воздушного пространства, перевозчик оперативно скорректировал график полетов для эвакуации пассажиров.

Как сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика, программа вывозных рейсов стартовала 3 марта с маршрута Дубай — Минск. Всего за этот период было выполнено 11 спецрейсов, которые доставили в Беларусь 2360 человек. Основная часть пассажиров — 1865 человек — прибыла из Дубая восемью рейсами. Также были организованы перелеты из Салалы и Дохи, которыми воспользовались еще 495 человек.

Несмотря на успешное завершение текущего этапа эвакуации, внешние ограничения продолжают влиять на расписание. В частности, из-за отзыва слотов и разрешений авиационными властями ОАЭ, регулярное сообщение с Дубаем временно приостановлено. По предварительным данным, ограничения продлятся до 28 марта 2026 года.