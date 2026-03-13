Генеральный директор ГПО «Белэнерго» Андрей Панченко совместно с руководством РУП «Витебскэнерго» в режиме видеоконференцсвязи провел рабочую встречу с представителями китайских компаний.

Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, стороны обсудили перспективы сотрудничества в реализации масштабного проекта по строительству 55 гектаров автоматизированных тепличных комплексов 4–5-го поколений с применением передовых китайских технологий. Китайские партнеры поделились опытом возведения подобных объектов за рубежом и подтвердили заинтересованность в работе на белорусской площадке.

В свою очередь, Андрей Васильевич проинформировал китайские компании о значительном опыте РУП «Витебскэнерго» в выращивании овощей в промышленных теплицах, а также о наличии предпроектной документации для первого этапа строительства новых тепличных комплексов.

По итогам переговоров достигнута договоренность о проведении консультаций по техническим, организационным и финансовым вопросам при участии Генерального консульства в Шанхае. Кроме того, китайские коллеги получили официальное приглашение посетить Республику Беларусь для осмотра потенциальных площадок под строительство, что станет следующим шагом в развитии двустороннего сотрудничества.

Мероприятие прошло при содействии Посольства Беларуси в КНР.