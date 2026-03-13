Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БЕЛЭНЕРГО ОБСУДИЛО С КИТАЙСКИМИ ПАРТНЕРАМИ СТРОИТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННЫХ ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ


12:20 16.03.2026

Генеральный директор ГПО «Белэнерго» Андрей Панченко совместно с руководством РУП «Витебскэнерго» в режиме видеоконференцсвязи провел рабочую встречу с представителями китайских компаний.

Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, стороны обсудили перспективы сотрудничества в реализации масштабного проекта по строительству 55 гектаров автоматизированных тепличных комплексов 4–5-го поколений с применением передовых китайских технологий. Китайские партнеры поделились опытом возведения подобных объектов за рубежом и подтвердили заинтересованность в работе на белорусской площадке.

В свою очередь, Андрей Васильевич проинформировал китайские компании о значительном опыте РУП «Витебскэнерго» в выращивании овощей в промышленных теплицах, а также о наличии предпроектной документации для первого этапа строительства новых тепличных комплексов.

По итогам переговоров достигнута договоренность о проведении консультаций по техническим, организационным и финансовым вопросам при участии Генерального консульства в Шанхае. Кроме того, китайские коллеги получили официальное приглашение посетить Республику Беларусь для осмотра потенциальных площадок под строительство, что станет следующим шагом в развитии двустороннего сотрудничества.

Мероприятие прошло при содействии Посольства Беларуси в КНР.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2026
валюта курс
EUR 3.3597
USD 2.9332
RUB 3.6972
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3625 -0.0187
USD 2.9332 +0.0071
RUB 3.6972 -0.0253
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3950
USD 2.9400 2.9440
RUB 3.6700 3.6770
подробнее

Конвертация в банках
на 16.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1470 1.1500
EUR/RUB 91.9000 92.6000
USD/RUB 80.0000 80.5000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
